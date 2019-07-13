Арестован подозреваемый в зверском убийстве стюардессы в Москве

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В Москве суд принял решение отправить под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, молодой человек пробудет под стражей до 10 сентября 2019 года.

Уточняется, что ему вменяют обвинения по статье «Убийство».

При этом мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.

Ранее подозреваемый в зверском убийстве стюардессы раскрыл обстоятельства преступления.

Мужчина признал свою вину и рассказал обстоятельства убийства.