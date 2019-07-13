Зеленский отказал во встрече матери убитого журналиста Бузины

Адвокат Ренат Кузьмин, представляющий интересы матери убитого украинского журналиста Олеся Бузины Валентины, заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался от личной встречи с ней. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

До этого стало известно, что мать Бузины попросила встречи с Зеленским.

По его словам, глава государства не принял предложение Валентины, видимо, посчитав, что выборы в Раду для него сейчас важнее.

Он отметил, что мать Бузины обратилась к Зеленскому с надеждой, что тот установит справедливость, и на скамье подсудимых окажутся все причастные к убийству журналиста.

«Мы не ждали справедливого расследования при Порошенко. Мы с надеждой шли на президентские выборы и голосовали за Зеленского», — подчеркнул Кузьмин.

Он также добавил, что после парламентских выборов он приступит к «новому этапу борьбы за справедливость».

Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года, причастные к убийству до сих не названы.

В 2017 году сообщалось, что дело об убийстве Бузины отправили в суд Киева.