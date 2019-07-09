Пациентку частной клиники угробили во время операции

В ходе проведения плановой операции в одной из частных клиник Москвы 8 июля умерла женщина, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный ГСУСК России.

По данным ведомства, следователи уже устроили проверку по факту смерти. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Отмечается, что пациенткой оказалась женщина 1981 года рождения. Врачи провели ей хирургическое вмешательство с применением гистерорезектоскопии. Этим методом пользуются при лечении заболеваний матки.