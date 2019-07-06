У сбежавшей с миллионами кассирши мог быть соучастник

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Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют, причастен ли супруг кассирши Луизы Хайруллиной, которая похитила более 20 млн рублей в банке, к краже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно информации следствия, в настоящее время супружескую пару доставили в Уфу. Она находится в управлении МВД по Башкирии. По окончании процессуальных действий Хайруллину заключат под стражу в соответствии с судебным решением.

«Решение в отношении ее мужа будет принято по результатам его проверки на причастность к преступлению», — заявила Волк.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео с места задержания кассирши Луизы Хайруллиной, которая похитила более 20 млн рублей в банке.