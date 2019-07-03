Москвичей начали госпитализировать из-за непогоды в Москве

Из-за непогоды в столице были срочно госпитализированы четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, передает РИА «Новости».

Как отмечается, три взрослых и один ребенок обратились за помощью к медикам, пострадав из-за непогоды, которая вновь вернулась в столицу России.

По данным департамента, здоровью пострадавших ничего не угрожает. Они находят в больницах под наблюдением врачей.

Причины и подробности госпитализации людей в пресс-службе не раскрыли.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве.