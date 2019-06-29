Москвичи раскрыли предпочтения при выборе кошек и собак

Москвичи предпочитают чаще заводить собак. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета ветеринарии, передает РИА «Новости».

По их данным, каждый год в столице щенок в 1,5 раза чаще находит дом, чем котенок.

Отмечается, что это заявление подкрепляют цифры. В Москве ежегодно регистрируются более 279 тыс. собак и 178 тыс. кошек.

Чаще всего к ветеринарам обращаются владельцы «маленьких» собак, в частности, йоркширских терьеров, той-терьеров и других карликовых пород.

Ранее сообщалось, что число кошек и собак в квартире могут ограничить.