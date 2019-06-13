В Китае родился слоновидный поросенок-мутант

В китайской провинции Юньнань на свет появился поросенок с мордой слоненка. Об этом сообщает Daily Mail.

Отросток на мордочке животного напоминает хобот слона. Кроме того, поросенок издает звуки, похожие на детский плач.

Поросенок выжил, однако о его состоянии здоровья не говорится. Жители китайской деревни, в котором появился детеныш-мутант, сообщили, что после рождения животное практически сразу спрятали от глаз общественности.

В 2017 году в ЮАР родился котенок с двумя мордочками.