Стало известно о личности стрелка из Вирджинии

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Мужчину, убивший 12 человек в американском городе Вирджиния-Бич, зовут ДеВейн Крэддок, он инженер с военной подготовкой. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

Начальник местной полиции Джеймс Сервера рассказал, что Крэддок работал инженером в городском департаменте коммунальных услуг.

Он отметил, что в качестве орудия убийства стрелок использовал пистолет с глушителем, при этом дома и на месте происшествия было обнаружено еще оружие.

В полиции не смогли назвать мотивы стрелка.

Ранее сообщалось, что число жертв стрельбы в Вирджиния-Бич увеличилось.