Стало известно о личности стрелка из Вирджинии
Мужчину, убивший 12 человек в американском городе Вирджиния-Бич, зовут ДеВейн Крэддок, он инженер с военной подготовкой. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию.
Начальник местной полиции Джеймс Сервера рассказал, что Крэддок работал инженером в городском департаменте коммунальных услуг.
Он отметил, что в качестве орудия убийства стрелок использовал пистолет с глушителем, при этом дома и на месте происшествия было обнаружено еще оружие.
В полиции не смогли назвать мотивы стрелка.
Ранее сообщалось, что число жертв стрельбы в Вирджиния-Бич увеличилось.