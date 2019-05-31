Московский суд отправил на принудительное лечение обвиняемого в терроризме курсанта

Обвиняемый в терроризме курсант Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского направлен на принудительное лечение, сообщает ТАСС.

Такое решение принял Московский окружной военный суд.

Таким образом, Вадим Осипов был признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности.

По данным следствия, молодой человек составил план совершения теракта в военной академии, желая «прославиться и запомниться современникам». Он также предлагал своим знакомым стать соучастниками теракта.

Дневниковые записи Осипова с планом теракта обнаружил его преподаватель и передал их в ФСБ.