Штукатурка упала на выпускников в Омске

На омских выпускников упала штукатурка прямо во время концерта, посвященного последнему звонку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент произошел накануне 23 мая в омской гимназии № 147. Во время концерта на школьников неожиданно упал отделочный слой. В результате инцидента сильные ушибы получила одна из школьниц.

По последним данным, пострадавшая ученица чувствует себя хорошо и не обижается на школу.

Как отмечается, этим случаем уже занялось следственное управление СК России по региону. Следователи выяснят причину обрушение штукатурки.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мэр проводил выпускников «в последний путь в жизни».