Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что фундамент нижней палаты парламента укрепят и депутаты не провалятся под землю. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев проинформировал о том, что в здании Госдумы на Охотном ряду строители обнаружили две пустоты. Он добавил, что зал, где заседают депутаты, может провалиться под землю.

Володин заверил депутатов, что вопрос состояния фундамента Госдумы уже обсуждался и «делается все», чтобы предотвратить разрушение здания. Также он отметил, что Лебедев сходил в подвал Госдумы и «простукал» фундамент.

Володин заключил, что волнующиеся чиновники могут побеседовать с Лебедевым относительно фундамента Госдумы.