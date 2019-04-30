Москвичей призвали не увлекаться алкоголем на майские праздники

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал оптимальную дозу алкоголя на майские праздники, сообщает ФАН.

По его словам, столовая ложка, то есть 20 мл, это та доза спиртного, которую можно употребить без вреда для здоровья.

Он добавил, что горожанам стоит пить как можно меньше, поскольку алкоголь перерабатывается до 3-х недель. По его словам, если граждане выпили больше, то минимизировать действие спиртного можно песнями и плясками.

Ранее диетологи назвали лучший маринад для шашлыка.