Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую

Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.

На произошедшее пожаловался директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На размещенной фотографии запечатлены жених в костюме и невеста в платье в окружении гостей, часть из которых одета в вышиванки, а еще часть — в форму, напоминающую военную форму солдат вермахта.

Снимок сделан рядом с архикафедральным собором Святого Юра во Львове.

На чьей именно свадьбе произошел инцидент неизвестно.