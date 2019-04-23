Режим ЧП введен на Шри-Ланке

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Режим чрезвычайного положения начал действовать на Шри-Ланке с 00.00 по местному времени (21.30 мск) после серии взрывов 23 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По имеющимся данным, соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой президента. В нем говорится, что законы, касающиеся предотвращения терроризма, были обнародованы в соответствии с чрезвычайным законодательством в полночь.

Как отмечается, режим ЧП вводится для наделения полиции и вооруженных сил необходимыми для обеспечения общественной безопасности полномочиями.

Ранее в Кремле решительно осудили террористические атаки на Шри-Ланке.

На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.