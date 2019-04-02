На Госавиаслужбу Украины завели дело из-за визита Бойко и Медведчука в Москву

<img src="//img.gazeta.ru/files3/47/12260047/RIAN_5825648.HR-pic905-895x505-40476.jpg">

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Анжелика Иванова заявила, что в отношении сотрудников Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы открыто уголовное дело, сообщает УНИАН.

Она уточнила, что уголовное производство открыто из-за визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Россию.

Реклама

Иванова подчеркнула, что сотрудников ведомств подозревают в превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что Против Бойко и Медведчука возбудят уголовное дело за визит в Москву.