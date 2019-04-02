На Госавиаслужбу Украины завели дело из-за визита Бойко и Медведчука в Москву
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Анжелика Иванова заявила, что в отношении сотрудников Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы открыто уголовное дело, сообщает УНИАН.
Она уточнила, что уголовное производство открыто из-за визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Россию.
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Иванова подчеркнула, что сотрудников ведомств подозревают в превышении должностных полномочий.
Ранее сообщалось, что Против Бойко и Медведчука возбудят уголовное дело за визит в Москву.