На Госавиаслужбу Украины завели дело из-за визита Бойко и Медведчука в Москву

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Анжелика Иванова заявила, что в отношении сотрудников Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы открыто уголовное дело, сообщает УНИАН.

Она уточнила, что уголовное производство открыто из-за визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Россию.

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Иванова подчеркнула, что сотрудников ведомств подозревают в превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что Против Бойко и Медведчука возбудят уголовное дело за визит в Москву.