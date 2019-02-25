Япония столкнулась с сильнейшей вспышкой кори за последнее десятилетие

Япония борется с крупнейшей вспышкой кори за последнее десятилетие, сообщает The Guardian.

С начала 2019 года в Японии было зарегистрировано более 170 новых случаев заболевания.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, число новых случаев за этот период является самым высоким за последние десять лет: 49 зарегистрированных в центральной префектуре Ми, а в Осаке — 47.

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Отмечается, что более половины заболевших принадлежат к религиозной группе Кьюсе Шинкё, которая считает, что лекарства вредны и выступает за очищение тела и духа.

Министерство здравоохранения Японии настоятельно призывает людей немедленно сделать прививку, а медицинские учреждения — принять профилактические меры.

Ранее сообщалось, что число заболевших корью россиян увеличилось в 3,5 раза.