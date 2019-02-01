Военные подорвали завал на реке Бурея

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Военные инженеры при помощи 56 тонн тротила подорвали скальный массив на Бурейском водохранилище, который создавал угрозу затопления населенных пунктов, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что затор устраняли около 540 человек, при этом использовалось 46 единиц специальной техники.

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Обрушение скального массива в Бурейское водохранилище произошло 11 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Русгидро» подтвердили полное перекрытие Буреи оползнем.