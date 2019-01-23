Редкий мексиканский ядозуб родился в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке впервые за три года родился детеныш мексиканского ядозуба. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что это первый малыш, появившийся на свет в зоопарке в новом году. Он весит всего 20 граммов. В будущем у детеныша появятся ядовитые нижние зубы. Известно, что размер зрелой особи может достигать 90 см в длину, а вес — более 4,5 кг. Мексиканский ядозуб занесен в международную Красную книгу.

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По словам работников, долгожданное потомство удалось получить благодаря созданию специальных условий содержания и рациону кормления рептилий.

«Размножение этого вида в неволе имеет большую ценность для всего зоопарковского сообщества»,— рассказали в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в Австралии пингвины-геи стали родителями.