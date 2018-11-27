Задержанная в США за шпионаж Бутина дает уроки другим заключенным

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Задержанная в США россиянка Мария Бутина начала изучать в тюрьме итальянский язык. Об этом «Известиям» рассказал ее отец.

По его словам, Бутина отпраздновала в заключении свой 30 день рождения. Ей вместе с сокамерницами удалось испечь печенье.

«У Маши высшее образование, поэтому она начала учить некоторых сокамерниц алгебре. Кроме того, она дает уроки йоги, так как всю жизнь занималась спортом», — сказал Бутин.

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Он пояснил, что эти занятия помогают дочери не впадать в депрессию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержанная в США россиянка Мария Бутина стала жертвой обострившейся в Вашингтоне русофобии.