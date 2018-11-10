В Иордании эвакуировали туристов из-за наводнения
В Иордании эвакуировали посетителей исторического парка Петры из-за угрозы селевых потоков, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказал председатель совета развития туризма парка Сулейман Аль-Фрайджат.
Всего из парка эвакуировали 3,7 тысячи человек.
Кроме того, в стране были приостановлены уроки в школах и университетах и остановлены все туристические поездки в туристические районы.
В Иордании в результате наводнений, которые были вызваны сильными ливнями, погибли семь человек.