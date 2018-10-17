СМИ: к колледжу в Керчи подъехали БТР и вооруженные военные
К колледжу в Керчи подъехали БТР и вооруженные военные. Об этом сообщает Kerch.FM.
На опубликованном видео заметен БТР и автомобиль, рядом стоит небольшой отряд военных.
Взрыв в колледже произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. По предварительным данным, погибли около 10 человек. Сообщается также о десятках пострадавших.
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По данным НАК, причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.