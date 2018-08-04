В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета

В Румынии в регионе Сучава столкнулись два легкомоторных самолета, в результате инцидента погиб один из пилотов. Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (IGSU).

По имеющимся данным, трагедия произошла во время тренировочных полетов в населенном пункте Фрэтэуць Векь в регионе Сучава. В результате столкновения в воздухе двух легкомоторных самолетов один из пилотов погиб, второго решили доставить в больницу на вертолете.

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«Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второй пилот был извлечен из кабины самолета, ему оказали первую помощь», — сообщил IGSU.

В инспекторате также отметили, что оба самолета упали за пределами взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что в США в небе над Аляской столкнулись два небольших самолета.