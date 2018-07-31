В горах Пакистана спасли российского альпиниста

На горе Латок-1 в Пакистане успешно завершилась операция по спасению российского альпиниста Александра Гукова. Об этом в своем фейсбуке написала участвовавшая в спасательной операции Анна Пиунова.

«Спасли!!!», — написала Пиунова.

Она отметила, что в данный момент Гуков находится в госпитале в городе Скарду в пакистанской провинции Гилгит-Балтистан. По ее словам, альпинист не получил серьезных обморожений, однако очень ослаб и с трудом разговаривает.

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Она также опубликовала совместное фото с Гуковым и поблагодарила российское посольство в Пакистане за помощь.

Российский альпинист ждал спасателей несколько дней.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста.