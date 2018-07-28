Бразилия открыла центр по приему беженцев из Венесуэлы

Центр по приему беженцев из Венесуэлы открылся в бразильском штате Рорайма, передает РИА «Новости».

«Около 500 венесуэльцев проходят через (муниципалитет) Пакарайма каждый день. Открытый федеральным правительством при поддержке системы ООН центр предоставляет им информационную поддержку», — говорится в сообщении Агентства ООН по делам беженцев.

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Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) по Латинской Америке Алехандро Вернера заявил, что инфляция в Венесуэле может достичь 1 млн процентов к концу 2018 года.

Вернера также посчитал, что в стране может произойти коллапс экономической деятельности, гиперинфляция и ухудшение снабжения населения.