В аэропорту Тбилиси задержали россиянина

В аэропорту Тбилиси был задержан гражданин России, которого подозревают в разлитии опасного вещества. Об этом сообщается на сайте служба госбезопасности Грузии.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 июля.

Как отмечается, россиянин якобы «разлил жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество, в помещении кассы одной из авиакомпаний».

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В настоящее время служба госбезопасности Грузии продолжает расследование данного инцидента.

Ранее сообщалось, что в Болгарии суд арестовал разыскиваемого по линии Интерпола россиянина с целью экстрадиции в Россию.