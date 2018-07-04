В аэропорту Тбилиси задержали россиянина
В аэропорту Тбилиси был задержан гражданин России, которого подозревают в разлитии опасного вещества. Об этом сообщается на сайте служба госбезопасности Грузии.
По данным ведомства, инцидент произошел 2 июля.
Как отмечается, россиянин якобы «разлил жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество, в помещении кассы одной из авиакомпаний».
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В настоящее время служба госбезопасности Грузии продолжает расследование данного инцидента.
Ранее сообщалось, что в Болгарии суд арестовал разыскиваемого по линии Интерпола россиянина с целью экстрадиции в Россию.