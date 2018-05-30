Организатор «убийства» Бабченко задержан в Киеве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/771/11776771/99-pic905-895x505-53324.jpg">

Организатор «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко задержан в Киеве несколько часов назад. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает «112 Украина».

Ранее глава ведомства рассказал, что Бабченко жив, а информация о его убийстве была частью спланированной спецоперации.

Реклама

«Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводятся ряд обысков по местам его проживания, а также временного пребывания», — сказал Грицак.

По его словам, СБУ заранее получила информацию о готовящемся покушении на Бабченко. Грицак назвал заказчиками покушения «российские спецслужбы».