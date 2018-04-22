Правоохранители задержали более 200 демонстрантов в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов задержали 228 человек, участвовавших в протестах против избрания премьером Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции.
«На данный момент в полицейские отделения доставлены 228 граждан», — сообщили в ведомстве.
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Ранее генпрокуратура Армении подтвердила задержании трех депутатов Национального собрания страны, среди которых и лидер оппозиции Никол Пашинян.
Также сообщалось, что полиция начала разгон демонстрантов в Ереване и применила спецсредства.