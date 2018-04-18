СК: прокуратура годами запрещала проверки безопасности в ТЦ в Кемерово

Следственный комитет сообщил о том, что сотрудники прокуратуры на протяжении нескольких лет запрещали проведение противопожарных проверок безопасности в сгоревшем торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово.

«В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса. По обстоятельствам включения в данную категорию предприятий владельца здания ТРЦ — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и крупнейшего арендатора ООО «Зимняя вишня Кемерово» допрошены прокурор города Кемерово и его помощник», — заявили в Следственном комитете.

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В СК подчеркнули, что по словам прокурора города ведомство действовало исходя из разъяснений вышестоящего руководства.

Ранее в МЧС сообщили, что в половине проверенных после пожара в Кемерово зданий нарушена пожарная безопасность.