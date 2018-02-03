На станции метро «Полянка» под колесами поезда погибла студентка

В Москве на станции метро «Полянка» студентка столичного вуза попала под поезд по неосторожности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексея Мышляева.

Согласно имеющейся информации, 25-летняя москвичка упала на жесткий путь на станции метро «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии метро «по собственной неосторожности». Инцидент произошел в 6.35 утра, движение поездов было остановлено на 40 минут.

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«Девушке незамедлительно был вызван наряд скорой медицинской помощи, который констатировал смерть. В 6.37 было снято напряжение для извлечения тела пассажирки, в 7.15 напряжение подано, движение полностью восстановлено», — сказал Мышляев.

Полицейские запросили данные с камер наблюдения, опросили машиниста и свидетелей. По словам Мышляева, информация передана в прокуратуру, а тело погибшей девушки доставлено в морг.

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