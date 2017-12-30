Мужчину зарезали во время празднования Нового года на ВДНХ

В ходе празднования Нового года в одном из павильонов ВДНХ на проспекте Мира в Москве был убит мужчина, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что вечером 29 декабря в павильоне №337 проходило мероприятие, посвященное празднованию Нового года. В ходе мероприятия, между сотрудниками компании произошел конфликт, в результате которого такелажнику, 1988 г. рождения, было причинено колото-резаное ранение, от которого он скончался на месте», — сказал источник.

По его словам, с места также был госпитализирован 52-летний бригадир-такелажник в состоянии алкогольного опьянения с колото-резаными ранениями левого предплечья и правой голени.