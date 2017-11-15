Местные жители отсоединили аккумулятор после падения L-410 под Хабаровском

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Жители поселка Нелькан после падения пассажирского самолета L-410 отсоединили от него аккумулятор, тем самым предотвратив пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства Хабаровского края - министра промышленности и транспорта края Сергея Ивашкина.

Ивашкин рассказал, что очевидцем крушения самолета стал директор местного аэропорта. Он видел, как на удалении 800 метров от взлетно-посадочной полосы накренился на левый борт, потом на правый борт и потерпел крушение.

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«Видевшие это нельканцы сразу добежали до места крушения, отсоединили аккумулятор и предотвратили пожар потому, что был разлив керосина», — отметил он.

В результате крушения, по последним данным, погибли шесть человек, включая двух пилотов, малолетняя девочка была госпитализирована с травмами.

Ранее сообщалось, что семьи погибших в результате крушения пассажирского самолета L-410 в Хабаровском крае получат по 1 млн руб., а семья пострадавшей девочки — 450 тыс. руб.