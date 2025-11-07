7 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

7 ноября в России вспоминают события Октябрьской революции 1917 года и спорят о ее значении для судеб страны и мирового сообщества. Также это День воинской славы — 7 ноября 1941 года прошел знаменитый военный парад на Красной площади в Москве, поднявший моральный дух бойцов Красной Армии. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 7 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 7 ноября

День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году

7 ноября 1941 года — одна из важных героических дат в истории страны. В самый разгар Битвы за Москву, когда немецкие войска стояли всего в нескольких десятках километров от столицы, на Красной площади прошел военный парад. Прошагав по брусчатке, солдаты сразу после парада отправились на фронт. Событие стало торжеством стойкости, мужества и непокоренного духа. Парад принимал маршал Семен Буденный, а речь с трибуны произнес Иосиф Сталин, обращаясь к бойцам, которые уже через несколько часов сражались на передовой.

close Парад на Красной площади, 7 ноября 1941 года Александр Устинов/РИА Новости

День Октябрьской революции 1917 года в России

Когда-то 7 ноября было главным государственным праздником в СССР. В этот день в 1917 году вооруженные отряды большевиков взяли власть в Петрограде, что ознаменовало начало новой эпохи — советской. День Октябрьской революции отмечался с размахом. Проходили парады, демонстрации, везде развевались красные флаги. После распада СССР праздник утратил официальный статус, но не историческое значение.

День Октябрьской революции: как менялось отношение к этой дате и что мы празднуем сейчас В России 7 ноября ежегодно отмечают День Октябрьской революции 1917 года. Эта памятная дата... 06 ноября 18:28

Россия попыталась найти новый смысл этой даты. В 1996 году президент Борис Ельцин объявил праздник 7 ноября Днем согласия и примирения. В современном обществе к годовщине Октября относятся по-разному: кто-то вспоминает революцию как шаг к социальной справедливости, кто-то — как начало тяжелых потрясений для страны.

День российского пейнтбола

7 ноября 1992 года прошел первый официальный турнир по пейнтболу в России. С тех пор игра, где участники сражаются красками, стала популярным видом активного отдыха и даже спортивной дисциплиной. Пейнтбол объединяет стратегию, скорость реакции и командный дух — качества, которые пригодятся не только на поле боя, но и в жизни. В этот день проходят соревнования, фестивали и мастер-классы для новичков.

close PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

День холодца

Сегодня можно отметить праздник гурманов — День холодца. Это одно из самых любимых русских блюд. Считается, что именно в это время хозяйки начинают варить холодец — на улице первый мороз, а дома пахнет вареным мясом, чесноком и лавровым листом. В старину блюдо называли «студень» и готовили его после больших застолий — из остатков мяса и костей. Сейчас же холодец — это классика русской кухни, его подают на Новый год, Рождество и семейные праздники.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 7 ноября в других странах

Праздник урожая «Тоху Эмонг» — Индия. Это время благодарности земле и духам за собранные дары, а также — повод укрепить дружбу между соседями. Жители устраивают пышные застолья, поют народные песни, танцуют в национальных костюмах и обмениваются дарами — символами мира и благополучия.

День осведомленности о лимфомах у собак — США. Цель этой даты — привлечь внимание владельцев домашних животных к серьезной болезни, которая часто поражает пожилых собак. Ветеринарные и зоозащитные организации проводят акции, семинары и благотворительные забеги, рассказывают о диагностике и современных методах лечения. Символом дня считается зеленая ленточка — знак поддержки исследований в области ветеринарной онкологии.

close Sophiecat/Shutterstock/FOTODOM

День спортивного журналиста — Аргентина. Дата приурочена к годовщине основания Аргентинской ассоциации спортивных журналистов, созданной в 1938 году. В этот день чествуют тех, кто превращает спортивные события в яркие истории: комментаторов, обозревателей, фотографов. Лучшим из них вручают премии, а телеканалы и радиостанции проводят специальные эфиры.

Религиозные праздники 7 ноября

День мучеников Маркиана и Мартирия

7 ноября православная церковь чтит память мучеников Маркиана и Мартирия, пострадавших за веру в IV веке в Константинополе. По преданию, оба святых были клириками при святителе Павле Исповеднике и отличались особым благочестием. Когда начались гонения на христиан, они отказались отречься от Христа и были подвергнуты мучениям, а затем обезглавлены. Маркиан и Мартирий стали примером мужества и духовной силы.

День праведной Тавифы Иоппийской

Сегодня верующие также вспоминают праведную Тавифу (Дорка) из города Иоппии, жившую в I веке. Она упоминается в Деяниях апостолов как женщина, отличавшаяся милосердием и добрыми делами: Тавифа помогала бедным, шила одежду для вдов и сирот. После смерти праведной апостол Петр по молитве воскресил ее, и это чудо стало одним из первых свидетельств силы христианской веры. В народе святую почитают как покровительницу рукодельниц, швей и всех, кто помогает ближним делом и словом.

7 ноября Русская православная церковь также чтит память: • мученика Анастасия Аквилейского;

• преподобных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских в Дальних пещерах;

• преподобной Матроны (Власовой), исповедницы.



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• Руфа Мецского, святителя, епископа Меца;

• святую Карину Анкирскую, мученицу;

• Флорентия Страсбургского, святителя, епископа Страсбурга;

• Виллиброрда Эхтернахского, святителя, миссионера, апостола фризов.

Народные праздники и приметы 7 ноября

Дедовские плачи

В народном календаре 7 ноября отмечают Дедовские плачи — день памяти предков и размышлений о жизни. Считалось, что в это время осень «плачет» о лете: дожди, серое небо, пронизывающий ветер — все будто напоминает о быстротечности времени. Люди в этот день поминали усопших родственников, ходили на кладбище, ставили свечи и приносили угощения. В деревнях устраивали тихие семейные обеды без лишнего веселья, вспоминая добрые дела предков.

Приметы

Если с утра идет мокрый снег — к ранней оттепели.

Туман стелется по земле — к потеплению.

close Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Морозно и ясно — зима будет сухой и холодной.

Вороны каркают возле домов — к снегопаду.

Если печь дымит в избе — к сырой погоде.

Кошка сворачивается клубком — к стуже.

Вечером звезды яркие — жди морозов.

Какие исторические события произошли 7 ноября

1631 год — французский ученый Пьер Гассенди впервые провел научное наблюдение прохождения Меркурия по диску Солнца — явление, предсказанное Иоганном Кеплером.

1811 год — произошло сражение при Типпекану между американскими войсками и индейскими племенами, ставшее прологом к англо-американской войне 1812 года.

1891 год — американский изобретатель Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый прототип застежки-молнии, открыв путь к появлению одного из самых привычных элементов одежды.

1902 год — в Туле по инициативе врача Федора Архангельского открылся первый в России вытрезвитель, получивший название «Приют для опьяневших».

1917 год — в России произошла Октябрьская революция, после которой власть перешла к большевикам. Это событие определило развитие страны на десятилетия вперед.

1929 год — в Нью-Йорке открылся Музей современного искусства (MoMA), ставший одним из главных культурных центров XX века.

close Здание Музея современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке Global Look Press

1940 год — в США произошло обрушение Такомского моста в штате Вашингтон. Это один из самых известных инженерных коллапсов в истории, он был вызван ветровыми нагрузками.

1941 год — авиация нацистской Германии потопила возле Ялты санитарный теплоход «Армения». Число погибших, по разным оценкам, составило от 4,5 тыс. до 10 тыс.

Красный крест не помог. Последний поход «Армении» 80 лет назад немецкий бомбардировщик потопил плавучий морской госпиталь «Армения», который... 07 ноября 12:52

1944 год — во время Второй мировой войны в Токио был казнен разведчик Рихард Зорге, сыгравший ключевую роль в предупреждении СССР о нападении Германии.

1956 год — в разгар Суэцкого кризиса Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Великобритании, Франции и Израиля немедленного вывода войск из Египта.

1991 год — баскетболист Мэджик Джонсон публично сообщил о своем ВИЧ-статусе и уходе из НБА, что стало переломным моментом в отношении общества к болезни.

2020 год — в США состоялись президентские выборы, по итогам которых 77-летний демократ Джо Байден стал 46-м президентом страны, победив Дональда Трампа.

close Бывший президент США Джо Байден Evelyn Hockstein/Reuters

Дни рождения и юбилеи 7 ноября

В 1687 году родился Уильям Стьюкли — британский антиквар и историк, которого считают одним из основоположников археологии и первым исследователем Стоунхенджа.

В 1867 году родилась Мария Склодовская-Кюри — выдающийся физик и химик, первая женщина, удостоенная Нобелевской премии, и единственная, получившая ее в двух разных науках.

В 1879 родился Лев Троцкий — политик, революционер, деятель коммунистического движения, высланный за пределы СССР и убитый в Мексике агентом НКВД в 1940 году.

В 1888 году родился Нестор Махно — украинский анархист левого толка, революционер, участник Гражданской войны.

В 1891 году родился Дмитрий Фурманов — русский советский писатель, революционер, автор романа «Чапаев».

В 1901 году родилась Рина Зеленая — актриса театра и кино, артистка эстрады, народная артистка РСФСР. Знаменита многочисленными ролями в кино, в частности миссис Хадсон в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и черепахи Тортилы в «Приключениях Буратино».

В 1903 году родился Георгий Милляр — актер театра и кино, народный артист РСФСР. Получил широкую известность благодаря образу Бабы-яги и других отрицательных персонажей в фильмах-сказках.

В 1911 году родился Михаил Янгель — советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических комплексов, дважды Герой Социалистического Труда.

В 1913 году родился Альбер Камю — французский писатель и философ, лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года, автор «Чумы» и «Постороннего».

close Альбер Камю (1913–1960) Global Look Press

Кто отмечает день рождения

86 лет исполняется Аслану Джаримову — первому президенту республики Адыгея, внесшему вклад в становление региона.

58 лет исполняется Давиду Гетта — французскому диджею и музыкальному продюсеру, одному из самых влиятельных артистов мировой танцевальной сцены.

58 лет исполняется Оксане Фандере — российской актрисе театра и кино, супруге актера и режиссера Филиппа Янковского.

close Актриса Оксана Фандера Дмитрий Феоктистов/ТАСС

47 лет исполняется Рио Фердинанду — английскому футболисту, многократному чемпиону Англии в составе «Манчестер Юнайтед».