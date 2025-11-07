7 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 7 ноября
- День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году
7 ноября 1941 года — одна из важных героических дат в истории страны. В самый разгар Битвы за Москву, когда немецкие войска стояли всего в нескольких десятках километров от столицы, на Красной площади прошел военный парад. Прошагав по брусчатке, солдаты сразу после парада отправились на фронт. Событие стало торжеством стойкости, мужества и непокоренного духа. Парад принимал маршал Семен Буденный, а речь с трибуны произнес Иосиф Сталин, обращаясь к бойцам, которые уже через несколько часов сражались на передовой.
Парад на Красной площади, 7 ноября 1941 годаАлександр Устинов/РИА Новости
- День Октябрьской революции 1917 года в России
Когда-то 7 ноября было главным государственным праздником в СССР. В этот день в 1917 году вооруженные отряды большевиков взяли власть в Петрограде, что ознаменовало начало новой эпохи — советской. День Октябрьской революции отмечался с размахом. Проходили парады, демонстрации, везде развевались красные флаги. После распада СССР праздник утратил официальный статус, но не историческое значение.
Россия попыталась найти новый смысл этой даты. В 1996 году президент Борис Ельцин объявил праздник 7 ноября Днем согласия и примирения. В современном обществе к годовщине Октября относятся по-разному: кто-то вспоминает революцию как шаг к социальной справедливости, кто-то — как начало тяжелых потрясений для страны.
- День российского пейнтбола
7 ноября 1992 года прошел первый официальный турнир по пейнтболу в России. С тех пор игра, где участники сражаются красками, стала популярным видом активного отдыха и даже спортивной дисциплиной. Пейнтбол объединяет стратегию, скорость реакции и командный дух — качества, которые пригодятся не только на поле боя, но и в жизни. В этот день проходят соревнования, фестивали и мастер-классы для новичков.
- День холодца
Сегодня можно отметить праздник гурманов — День холодца. Это одно из самых любимых русских блюд. Считается, что именно в это время хозяйки начинают варить холодец — на улице первый мороз, а дома пахнет вареным мясом, чесноком и лавровым листом. В старину блюдо называли «студень» и готовили его после больших застолий — из остатков мяса и костей. Сейчас же холодец — это классика русской кухни, его подают на Новый год, Рождество и семейные праздники.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 7 ноября в других странах
Праздник урожая «Тоху Эмонг» — Индия. Это время благодарности земле и духам за собранные дары, а также — повод укрепить дружбу между соседями. Жители устраивают пышные застолья, поют народные песни, танцуют в национальных костюмах и обмениваются дарами — символами мира и благополучия.
День осведомленности о лимфомах у собак — США. Цель этой даты — привлечь внимание владельцев домашних животных к серьезной болезни, которая часто поражает пожилых собак. Ветеринарные и зоозащитные организации проводят акции, семинары и благотворительные забеги, рассказывают о диагностике и современных методах лечения. Символом дня считается зеленая ленточка — знак поддержки исследований в области ветеринарной онкологии.
День спортивного журналиста — Аргентина. Дата приурочена к годовщине основания Аргентинской ассоциации спортивных журналистов, созданной в 1938 году. В этот день чествуют тех, кто превращает спортивные события в яркие истории: комментаторов, обозревателей, фотографов. Лучшим из них вручают премии, а телеканалы и радиостанции проводят специальные эфиры.
Религиозные праздники 7 ноября
День мучеников Маркиана и Мартирия
7 ноября православная церковь чтит память мучеников Маркиана и Мартирия, пострадавших за веру в IV веке в Константинополе. По преданию, оба святых были клириками при святителе Павле Исповеднике и отличались особым благочестием. Когда начались гонения на христиан, они отказались отречься от Христа и были подвергнуты мучениям, а затем обезглавлены. Маркиан и Мартирий стали примером мужества и духовной силы.
День праведной Тавифы Иоппийской
Сегодня верующие также вспоминают праведную Тавифу (Дорка) из города Иоппии, жившую в I веке. Она упоминается в Деяниях апостолов как женщина, отличавшаяся милосердием и добрыми делами: Тавифа помогала бедным, шила одежду для вдов и сирот. После смерти праведной апостол Петр по молитве воскресил ее, и это чудо стало одним из первых свидетельств силы христианской веры. В народе святую почитают как покровительницу рукодельниц, швей и всех, кто помогает ближним делом и словом.
Народные праздники и приметы 7 ноября
- Дедовские плачи
В народном календаре 7 ноября отмечают Дедовские плачи — день памяти предков и размышлений о жизни. Считалось, что в это время осень «плачет» о лете: дожди, серое небо, пронизывающий ветер — все будто напоминает о быстротечности времени. Люди в этот день поминали усопших родственников, ходили на кладбище, ставили свечи и приносили угощения. В деревнях устраивали тихие семейные обеды без лишнего веселья, вспоминая добрые дела предков.
- Приметы
Если с утра идет мокрый снег — к ранней оттепели.
Туман стелется по земле — к потеплению.
Морозно и ясно — зима будет сухой и холодной.
Вороны каркают возле домов — к снегопаду.
Если печь дымит в избе — к сырой погоде.
Кошка сворачивается клубком — к стуже.
Вечером звезды яркие — жди морозов.
Какие исторические события произошли 7 ноября
- 1631 год — французский ученый Пьер Гассенди впервые провел научное наблюдение прохождения Меркурия по диску Солнца — явление, предсказанное Иоганном Кеплером.
- 1811 год — произошло сражение при Типпекану между американскими войсками и индейскими племенами, ставшее прологом к англо-американской войне 1812 года.
- 1891 год — американский изобретатель Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый прототип застежки-молнии, открыв путь к появлению одного из самых привычных элементов одежды.
- 1902 год — в Туле по инициативе врача Федора Архангельского открылся первый в России вытрезвитель, получивший название «Приют для опьяневших».
- 1917 год — в России произошла Октябрьская революция, после которой власть перешла к большевикам. Это событие определило развитие страны на десятилетия вперед.
- 1929 год — в Нью-Йорке открылся Музей современного искусства (MoMA), ставший одним из главных культурных центров XX века.
Здание Музея современного искусства (MoMA) в Нью-ЙоркеGlobal Look Press
- 1940 год — в США произошло обрушение Такомского моста в штате Вашингтон. Это один из самых известных инженерных коллапсов в истории, он был вызван ветровыми нагрузками.
- 1941 год — авиация нацистской Германии потопила возле Ялты санитарный теплоход «Армения». Число погибших, по разным оценкам, составило от 4,5 тыс. до 10 тыс.
- 1944 год — во время Второй мировой войны в Токио был казнен разведчик Рихард Зорге, сыгравший ключевую роль в предупреждении СССР о нападении Германии.
- 1956 год — в разгар Суэцкого кризиса Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Великобритании, Франции и Израиля немедленного вывода войск из Египта.
- 1991 год — баскетболист Мэджик Джонсон публично сообщил о своем ВИЧ-статусе и уходе из НБА, что стало переломным моментом в отношении общества к болезни.
- 2020 год — в США состоялись президентские выборы, по итогам которых 77-летний демократ Джо Байден стал 46-м президентом страны, победив Дональда Трампа.
Бывший президент США Джо БайденEvelyn Hockstein/Reuters
Дни рождения и юбилеи 7 ноября
- В 1687 году родился Уильям Стьюкли — британский антиквар и историк, которого считают одним из основоположников археологии и первым исследователем Стоунхенджа.
- В 1867 году родилась Мария Склодовская-Кюри — выдающийся физик и химик, первая женщина, удостоенная Нобелевской премии, и единственная, получившая ее в двух разных науках.
- В 1879 родился Лев Троцкий — политик, революционер, деятель коммунистического движения, высланный за пределы СССР и убитый в Мексике агентом НКВД в 1940 году.
- В 1888 году родился Нестор Махно — украинский анархист левого толка, революционер, участник Гражданской войны.
- В 1891 году родился Дмитрий Фурманов — русский советский писатель, революционер, автор романа «Чапаев».
- В 1901 году родилась Рина Зеленая — актриса театра и кино, артистка эстрады, народная артистка РСФСР. Знаменита многочисленными ролями в кино, в частности миссис Хадсон в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и черепахи Тортилы в «Приключениях Буратино».
- В 1903 году родился Георгий Милляр — актер театра и кино, народный артист РСФСР. Получил широкую известность благодаря образу Бабы-яги и других отрицательных персонажей в фильмах-сказках.
- В 1911 году родился Михаил Янгель — советский ученый, академик, конструктор ракетно-космических комплексов, дважды Герой Социалистического Труда.
- В 1913 году родился Альбер Камю — французский писатель и философ, лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года, автор «Чумы» и «Постороннего».
Альбер Камю (1913–1960)Global Look Press
Кто отмечает день рождения
- 86 лет исполняется Аслану Джаримову — первому президенту республики Адыгея, внесшему вклад в становление региона.
- 58 лет исполняется Давиду Гетта — французскому диджею и музыкальному продюсеру, одному из самых влиятельных артистов мировой танцевальной сцены.
- 58 лет исполняется Оксане Фандере — российской актрисе театра и кино, супруге актера и режиссера Филиппа Янковского.
Актриса Оксана ФандераДмитрий Феоктистов/ТАСС
- 47 лет исполняется Рио Фердинанду — английскому футболисту, многократному чемпиону Англии в составе «Манчестер Юнайтед».
- 44 года исполняется Татьяне Арно — российской телеведущей и журналистке, известной по проектам «Доброе утро» и «Москва. Инструкция по применению».