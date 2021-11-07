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Красная площадь, 1941 год. Как с парада уходили на фронт

80 лет назад – 7 ноября 1941 года – состоялся легендарный парад: по брусчатке Красной площади прошли бойцы Красной армии и военная техника в честь 24-й годовщины Октябрьской революции.

Уникальность мероприятия в том, что осень-зима 41-го – один из наиболее тяжелых периодов войны для столицы. Эвакуировались предприятия, минировались мосты. Фашистские захватчики в ноябре были всего в ста километрах от Москвы.

В параде участвовали 28,5 тыс. человек, его радиотрансляцию слышал весь мир. Историки писали, что услышавший это Адольф Гитлер был в ярости и отдал приказ разбомбить парад. Однако ни один из 34 немецких самолетов не долетел до столицы – все они были сбиты зенитчиками и военными летчиками.

Как это было — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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