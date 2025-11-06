День Октябрьской революции: как менялось отношение к этой дате и что мы празднуем сейчас

Участники праздничной демонстрации на Красной площади в День годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, Москва, 1982 год

В России 7 ноября ежегодно отмечают День Октябрьской революции 1917 года. Эта памятная дата посвящена одному из важнейших событий отечественной истории начала XX века, в результате которого в стране, да и в мире, произошли кардинальные перемены. Как менялось отношение к этому событию, что мы праздновали 7 ноября раньше и что отмечаем сейчас — в материале «Газеты.Ru».

История Октябрьской революции

7–8 ноября (25–26 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, названное позже Октябрьской революцией. В результате свержения Временного правительства и роспуска Учредительного собрания к власти в России пришли большевики во главе с Владимиром Лениным. Ими был создан новый высший орган государственного управления — Совет народных комиссаров.

close Демонстрация рабочих и солдат Петрограда, 7 ноября 1917 года РИА Новости

Ленин выступал за выход России из Первой Мировой войны и национализацию земли, банков, предприятий, за что и получил массовую поддержку рабочих, солдат и крестьян, разочарованных политикой Временного правительства.

Предприятия перешли под контроль государства, была отменена частная собственность. Эти меры вызвали разногласия среди населения. Неприятие политики большевиков и кризис, начавшийся в стране, привели к кровопролитной Гражданской войне, длившейся до 1922 года.

Окончательно установление советской власти было юридически подтверждено 30 декабря 1922 года. Тогда были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор. Новое государство называлось Союз Советских Социалистических Республик. Первоначально в него вошли четыре республики, по данным на 1956 год их было уже 15.

Какие союзные республики входили в состав СССР 1977–1992 гг. • РСФСР

• Украинская ССР

• Белорусская ССР

• Узбекская ССР

• Казахская ССР

• Грузинская ССР

• Азербайджанская ССР

• Литовская ССР

• Молдавская ССР

• Латвийская ССР

• Киргизская ССР

• Таджикская ССР

• Армянская ССР

• Туркменская ССР

• Эстонская ССР



Когда появился праздник 7 ноября

День Октябрьской революции начали отмечать с 1918 года. Всероссийский центральный исполнительный комитет принял Кодекс законов о труде, где 7 ноября значился выходным как «День Пролетарской революции».

С 1927 года это событие стали праздновать два дня, 7 и 8 ноября. В честь десятилетия революции был объявлен дополнительный нерабочий день. А праздник получил название «День Великой Октябрьской социалистической революции».

В годовщину Октября на Красной площади проводились военные парады и демонстрации трудящихся с появлением руководства страны на трибуне Мавзолея. Подобные мероприятия проходили по всему Советскому Союзу.

Эти традиции соблюдались ежегодно и неукоснительно вплоть до начала 1990-х. Даже 7 ноября 1941 года, когда на Москву наступали немецкие войска, в честь знаменательной даты по Красной площади прошли полки, а затем солдаты и офицеры отправились прямо на фронт.

close Бойцы Красной Армии после военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, отправляются на фронт РИА Новости

На протяжении всей советской истории 7 ноября отмечался как большой государственный праздник. Последний раз военный парад на Красной площади по этому поводу прошел в 1990 году.

Что стало с праздником после распада СССР

На государственном уровне День Октябрьской революции перестали праздновать сразу после распада СССР. 8 ноября стал рабочим днем с 1992 года, в отличие от 7 ноября, для которого нашелся подходящий повод, чтобы продолжать его отмечать.

13 марта 1995 года президент России Борис Ельцин подписал федеральный закон, согласно которому 7 ноября стало Днем воинской славы — в честь проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году.

close Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев (третий справа), Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин (второй справа) и другие руководители страны, РСФСР, КПСС, Москвы на официальной демонстрации, посвященной Великой Октябрьской революции 1917 года, 1990 год Алексей Бойцов/РИА Новости

В 1996 году своим указом Ельцин дал празднику новое название — День согласия и примирения. В документе говорилось:

«Октябрьская революция 1917 года коренным образом повлияла на судьбу нашей страны. Стремясь впредь не допускать противостояния, в целях единения и консолидации российского общества постановляю:

1. Объявить праздничный день 7 ноября Днем согласия и примирения.

2. Объявить 1997 год – год 80-летия Октябрьской революции – Годом согласия и примирения».

Спустя несколько лет 7 ноября перестало быть выходным днем. Это произошло в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2004 года «О внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации».

Вместо него с 2005 года выходным стал новый праздник — День народного единства, который отмечается 4 ноября.

А день 7 ноября в 2005 году был объявлен памятной датой — Днем Октябрьской революции 1917 года. Это произошло в соответствии с новой редакцией федерального закона «О днях воинской славы России».

Как отмечают День Октябрьской революции в современной России

По случаю праздника по всей России активисты КПРФ, левых патриотических движений, ветеранских организаций проводят торжественные митинги, возлагают цветы к памятникам Ленину. Также в этот день принято посещать знаковые места, связанные с революционными событиями.

Российские телеканалы в честь памятной даты транслируют тематические передачи, посвященные причинам и последствиям Октябрьской революции, документальные и художественные фильмы. В школах, вузах, учреждениях культуры проходят образовательные мероприятия, лекции, тематические уроки, выставки, экскурсии.

close Участники акции по возложению венков и цветов к мавзолею В.И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены в день 104-й годовщины Октябрьской революции, Москва, 2021 год Михаил Терещенко/ТАСС

Представители старшего поколения россиян в этот день с ностальгией вспоминают времена, когда 7 ноября было общегосударственным праздником с парадами и демонстрациями. Молодежь проявляет интерес к лекциям и историческим подкастам, посвященным Октябрьской революции и первым годам советской власти, чтобы лучше разобраться в непростом периоде истории.

Бывшие советские республики по-разному относятся к этой дате. День Октябрьской революции продолжают отмечать в Белоруссии, он является государственным праздником в Приднестровье. В Киргизии праздничные мероприятия проходили до 2017 года, а затем президент Алмазбек Атамбаев объявил 7 и 8 ноября Днями истории и памяти предков — в честь Туркестанского восстания 1916 года.

День Октябрьской революции остается значимой датой для стран, которые до сих пор придерживаются социалистической идеологии. На Кубе, например, по случаю 7 ноября организуют митинги и собрания, на которых обсуждают идеи равенства и справедливости.

В Китае к этой дате приурочены выставки, посвященные истории социализма, образовательные мероприятия и тематические собрания.