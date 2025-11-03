3 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 3 ноября
- Международный день биосферных заповедников
Биосферные заповедники, создаваемые под эгидой ЮНЕСКО, совмещают три ключевые функции: сохранение биологического разнообразия, содействие устойчивому экономическому развитию местного населения (через экологический туризм, традиционное сельское хозяйство и т.д.) и поддержку научных исследований и образования. Цель праздника — подчеркнуть глобальную значимость этих территорий. Среди известных биосферных заповедников: Галапагосские острова, принадлежащие Эквадору, Йеллоустонский заповедник в США и Байкальский — в России.
Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. ШапошниковаСергей Пивоваров/РИА Новости
- Всемирный день медузы
Дата в честь одного из самых древних и загадочных обитателей планеты. Эти создания появились более 500 млн лет назад и пережили все климатические катастрофы. Они играют важную роль в экосистеме морей и океанов, регулируя численность планктона и других видов. Если медуз становится слишком много, это сигнал о нарушении природного баланса. Их прозрачные тела не только украшают морские глубины, но и помогают науке: белок GFP, выделенный из медуз, используется в биомедицинских исследованиях. А некоторые виды, например Turritopsis dohrnii, могут фактически «омолаживаться».
- Всемирный день косплея
Праздник для всех, кто любит перевоплощения. Косплей — субкультура, которая объединяет поклонников фильмов, комиксов, аниме и игр. Первое массовое косплей-мероприятие прошло в 1939 году на World Science Fiction Convention, когда фанаты надели костюмы фантастических героев. С тех пор косплей вырос в международное движение с фестивалями, конкурсами и дефиле.
Участницы фестиваля «Фандом Фест» на площадке Main Stage в МосквеКристина Кормилицына/РИА Новости
- День хранения тайны
Этот неофициальный праздник появился как напоминание о ценности доверия и личных границ, ведь есть вещи, которые нужно скрывать. Уважение к чужой тайне — это не только воспитанность, но и проявление ответственности.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 ноября в других странах
День отдыха — Австралия. Праздник появился как способ напомнить о балансе между работой и личной жизнью, что особенно важно в стране, где климат располагает к прогулкам, барбекю и отдыху на природе. В этот день многие австралийцы выбираются за город, проводят время с семьей или просто наслаждаются ничегонеделанием.
День культуры — Япония. Был учрежден в 1948 году в честь подписания послевоенной конституции, а сегодня стал символом уважения к искусству, традициям и знаниям. В этот день по всей стране проходят выставки, концерты, театральные представления и фестивали каллиграфии.
Национальный день сэндвича — США. История уходит в XVIII век, когда английский граф Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич во время карточной игры попросил подать ему мясо между двумя кусками хлеба, чтобы не пачкать руки. Так родился простой и гениальный рецепт, покоривший весь мир. Сегодня сэндвич — часть американской культуры: от классического с ветчиной до авторских шедевров с пастрами, индейкой и авокадо.
Религиозные праздники 3 ноября
День Преподобного Илариона Великого
3 ноября православная церковь вспоминает преподобного Илариона Великого — одного из великих отцов-пустынников и основателей монашества. Он родился в Палестине в начале IV века и в юности получил блестящее образование в Александрии. Однако мирская жизнь не привлекала его: Иларион выбрал путь отшельника, поселившись в пустыне. Именно он стал одним из основателей монашеской традиции на Востоке, сочетая молитву с трудом и строгим аскетизмом. По преданию, Иларион обладал даром исцеления и утешал тех, кто к нему приходил за помощью.
Иларион ВеликийWikimedia Commons
Народные праздники и приметы 3 ноября
- Иларионов день
В народном календаре 3 ноября отмечается Иларионов день — дата, связанная с памятью преподобного Илариона Великого. Этот день считался временем первых настоящих холодов, когда тепло окончательно уходило, а природа замирала в ожидании зимы. В деревнях мужчины готовили хозяйство к морозам, а женщины доставали теплые тулупы и валенки. Люди верили: каков Иларионов день, такой и вся зима. Поэтому крестьяне внимательно следили за погодой, стараясь угадать, какой будет сезон впереди.
- Приметы
Если в этот день пошел снег — зима установится надолго и без оттепелей.
Яркое солнце — к ясным морозным дням.
Низкие тучи — к затяжным метелям.
Ветер с севера — к стуже, с запада — к мокрому снегу, с востока — к ясным морозам.
Иней на деревьях — к морозному декабрю.
Если ночь тихая и звездная — зима будет суровой, но сухой.
Какие исторические события произошли 3 ноября
- 1723 год — по приказу Петра I в Ревеле срочно приготовили к дальнему плаванию два новейших фрегата, построенных в Амстердаме — «Амстердам-Галей» и «Декронделиаде».
- 1812 год — произошло Вяземское сражение, одно из ключевых сражений Отечественной войны 1812 года, в котором русская армия нанесла удар по войскам Наполеона I.
- 1891 год — ученый-механик Николай Жуковский на заседании Московского математического общества представил теоретическое обоснование фигурных полетов птиц, включая знаменитую «мертвую петлю».
- 1903 год — при поддержке США панамские сепаратисты провозгласили независимость Панамы от Колумбии, открыв путь к строительству Панамского канала.
- 1906 год — международное сообщество официально утвердило сигнал SOS как единый сигнал бедствия для судов на море.
- 1907 год — во Франции Поль Корню совершил первый в истории полет на вертолете, подняв аппарат на два метра и продержавшись в воздухе около 20 секунд.
- 1928 год — Турция официально перешла с арабского на латинский алфавит, что стало одним из ключевых шагов модернизации страны.
- 1937 год — в урочище Сандармох начались массовые расстрелы — одна из самых трагических страниц сталинских репрессий, жертвами стали более 6 тыс. человек.
- 1954 год — в Японии состоялась премьера легендарного фильма «Годзилла», который позже стал символом японской поп-культуры.
- 1957 год — в СССР запущен спутник «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту.
- 1963 год — состоялась свадьба космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева — первое бракосочетание двух людей, побывавших в космосе.
Бракосочетание летчиков-космонавтов СССР, Героев Советского Союза Валентины Терешковой и Андрияна Николаева в Грибоедовском Дворце Бракосочетания в МосквеВалерий Шустов/РИА Новости
- 1992 год — демократ Билл Клинтон победил на президентских выборах в США.
Дни рождения и юбилеи 3 ноября
- В 1801 году родился Винченцо Беллини — итальянский композитор, один из основоположников романтической оперы.
- В 1852 году родился Муцухито — император Японии, при котором страна прошла путь стремительной модернизации.
- В 1854 году родился Владимир Чертков — русский издатель и близкий друг Льва Толстого.
- В 1887 году родился Самуил Маршак — русский советский поэт, драматург и переводчик, классик детской литературы.
- В 1903 году родился Уокер Эванс — американский фотограф-документалист, автор знаковых снимков времен Великой депрессии.
- В 1928 году родился Осаму Тэдзука — японский мангака и аниматор, создатель образа Астробой и «отец» современной манги.
- В 1933 году родился Джереми Бретт — английский актер, запомнившийся публике благодаря роли Шерлока Холмса.
Кто отмечает день рождения
- 71 год исполняется Адаму Анту — британскому музыканту, основателю и фронтмену группы Adam and the Ants.
- 68 лет исполняется Дольфу Лундгрену — шведскому и американскому актеру, режиссеру и продюсеру, звезде боевиков 1980–1990-х годов.
- 63 года исполняется Гейбу Ньюэллу — американскому программисту и предпринимателю, основателю компании Valve, разработавшей сервис Steam.
- 54 года исполняется Унаи Эмери — испанскому футбольному тренеру, одному из самых титулованных в истории Лиги Европы.
- 30 лет исполняется Кендалл Дженнер — американской супермодели и участнице шоу «Семейство Кардашьян».