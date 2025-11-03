3 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

3 ноября в мире проходит под знаком заботы о природе — день посвящен медузам и биосферным заповедникам. А еще сегодня праздник у любителей перевоплощений — Всемирный день косплея. По народному календарю — Иларионов день, по которому определяли, какой будет зима. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 3 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 3 ноября

Международный день биосферных заповедников

Биосферные заповедники, создаваемые под эгидой ЮНЕСКО, совмещают три ключевые функции: сохранение биологического разнообразия, содействие устойчивому экономическому развитию местного населения (через экологический туризм, традиционное сельское хозяйство и т.д.) и поддержку научных исследований и образования. Цель праздника — подчеркнуть глобальную значимость этих территорий. Среди известных биосферных заповедников: Галапагосские острова, принадлежащие Эквадору, Йеллоустонский заповедник в США и Байкальский — в России.

close Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова Сергей Пивоваров/РИА Новости

Всемирный день медузы

Дата в честь одного из самых древних и загадочных обитателей планеты. Эти создания появились более 500 млн лет назад и пережили все климатические катастрофы. Они играют важную роль в экосистеме морей и океанов, регулируя численность планктона и других видов. Если медуз становится слишком много, это сигнал о нарушении природного баланса. Их прозрачные тела не только украшают морские глубины, но и помогают науке: белок GFP, выделенный из медуз, используется в биомедицинских исследованиях. А некоторые виды, например Turritopsis dohrnii, могут фактически «омолаживаться».

Всемирный день косплея

Праздник для всех, кто любит перевоплощения. Косплей — субкультура, которая объединяет поклонников фильмов, комиксов, аниме и игр. Первое массовое косплей-мероприятие прошло в 1939 году на World Science Fiction Convention, когда фанаты надели костюмы фантастических героев. С тех пор косплей вырос в международное движение с фестивалями, конкурсами и дефиле.

close Участницы фестиваля «Фандом Фест» на площадке Main Stage в Москве Кристина Кормилицына/РИА Новости

День хранения тайны

Этот неофициальный праздник появился как напоминание о ценности доверия и личных границ, ведь есть вещи, которые нужно скрывать. Уважение к чужой тайне — это не только воспитанность, но и проявление ответственности.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 ноября в других странах

День отдыха — Австралия. Праздник появился как способ напомнить о балансе между работой и личной жизнью, что особенно важно в стране, где климат располагает к прогулкам, барбекю и отдыху на природе. В этот день многие австралийцы выбираются за город, проводят время с семьей или просто наслаждаются ничегонеделанием.

День культуры — Япония. Был учрежден в 1948 году в честь подписания послевоенной конституции, а сегодня стал символом уважения к искусству, традициям и знаниям. В этот день по всей стране проходят выставки, концерты, театральные представления и фестивали каллиграфии.

Национальный день сэндвича — США. История уходит в XVIII век, когда английский граф Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич во время карточной игры попросил подать ему мясо между двумя кусками хлеба, чтобы не пачкать руки. Так родился простой и гениальный рецепт, покоривший весь мир. Сегодня сэндвич — часть американской культуры: от классического с ветчиной до авторских шедевров с пастрами, индейкой и авокадо.

Религиозные праздники 3 ноября

День Преподобного Илариона Великого

3 ноября православная церковь вспоминает преподобного Илариона Великого — одного из великих отцов-пустынников и основателей монашества. Он родился в Палестине в начале IV века и в юности получил блестящее образование в Александрии. Однако мирская жизнь не привлекала его: Иларион выбрал путь отшельника, поселившись в пустыне. Именно он стал одним из основателей монашеской традиции на Востоке, сочетая молитву с трудом и строгим аскетизмом. По преданию, Иларион обладал даром исцеления и утешал тех, кто к нему приходил за помощью.

close Иларион Великий Wikimedia Commons

3 ноября Русская православная церковь также чтит память: • память священномучеников Павлина (Крошечкина), архиепископа Могилевского, Аркадия (Ершова), епископа Екатеринбургского, и с ними Анатолия Левицкого и Никандра Чернелевского, пресвитеров и мученика Киприана Анникова;

• память священномученика Дамиана (Воскресенского), архиепископа Курского;

• память священномучеников Константина Чекалова, Сергия Смирнова, Василия Никольского, Феодора Беляева, Владимира Введенского, Николая Раевского, Иоанна Козырева, Василия Козырева, Александра Богоявленского, Димитрия Троицкого и Алексия Москвина, пресвитеров, Сергия Казанского и Иоанна Мельницкого, диаконов, преподобномучеников Софрония (Несмеянова) и Неофита (Осипова);

• память преподобномученицы Пелагии (Тестовой);

• память преподобного Илариона, схимника Печерского;

• память преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского;

• память преподобных Феофила и Иакова Омучских;

• память мучеников Дасия, Гаия и Зотика.



Католическая церковь в этот день вспоминает:



• Мартина де Порреса, перуанского священнослужителя и врача, монаха ордена доминиканцев

Народные праздники и приметы 3 ноября

Иларионов день

В народном календаре 3 ноября отмечается Иларионов день — дата, связанная с памятью преподобного Илариона Великого. Этот день считался временем первых настоящих холодов, когда тепло окончательно уходило, а природа замирала в ожидании зимы. В деревнях мужчины готовили хозяйство к морозам, а женщины доставали теплые тулупы и валенки. Люди верили: каков Иларионов день, такой и вся зима. Поэтому крестьяне внимательно следили за погодой, стараясь угадать, какой будет сезон впереди.

Приметы

Если в этот день пошел снег — зима установится надолго и без оттепелей.

Яркое солнце — к ясным морозным дням.

Низкие тучи — к затяжным метелям.

Ветер с севера — к стуже, с запада — к мокрому снегу, с востока — к ясным морозам.

Иней на деревьях — к морозному декабрю.

Если ночь тихая и звездная — зима будет суровой, но сухой.

Какие исторические события произошли 3 ноября

1723 год — по приказу Петра I в Ревеле срочно приготовили к дальнему плаванию два новейших фрегата, построенных в Амстердаме — «Амстердам-Галей» и «Декронделиаде».

1812 год — произошло Вяземское сражение, одно из ключевых сражений Отечественной войны 1812 года, в котором русская армия нанесла удар по войскам Наполеона I.

1891 год — ученый-механик Николай Жуковский на заседании Московского математического общества представил теоретическое обоснование фигурных полетов птиц, включая знаменитую «мертвую петлю».

1903 год — при поддержке США панамские сепаратисты провозгласили независимость Панамы от Колумбии, открыв путь к строительству Панамского канала.

1906 год — международное сообщество официально утвердило сигнал SOS как единый сигнал бедствия для судов на море.

1907 год — во Франции Поль Корню совершил первый в истории полет на вертолете, подняв аппарат на два метра и продержавшись в воздухе около 20 секунд.

1928 год — Турция официально перешла с арабского на латинский алфавит, что стало одним из ключевых шагов модернизации страны.

1937 год — в урочище Сандармох начались массовые расстрелы — одна из самых трагических страниц сталинских репрессий, жертвами стали более 6 тыс. человек.

1954 год — в Японии состоялась премьера легендарного фильма «Годзилла», который позже стал символом японской поп-культуры.

1957 год — в СССР запущен спутник «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту.

1963 год — состоялась свадьба космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева — первое бракосочетание двух людей, побывавших в космосе.

close Бракосочетание летчиков-космонавтов СССР, Героев Советского Союза Валентины Терешковой и Андрияна Николаева в Грибоедовском Дворце Бракосочетания в Москве Валерий Шустов/РИА Новости

1992 год — демократ Билл Клинтон победил на президентских выборах в США.

Дни рождения и юбилеи 3 ноября

В 1801 году родился Винченцо Беллини — итальянский композитор, один из основоположников романтической оперы.

В 1852 году родился Муцухито — император Японии, при котором страна прошла путь стремительной модернизации.

В 1854 году родился Владимир Чертков — русский издатель и близкий друг Льва Толстого.

В 1887 году родился Самуил Маршак — русский советский поэт, драматург и переводчик, классик детской литературы.

В 1903 году родился Уокер Эванс — американский фотограф-документалист, автор знаковых снимков времен Великой депрессии.

В 1928 году родился Осаму Тэдзука — японский мангака и аниматор, создатель образа Астробой и «отец» современной манги.

В 1933 году родился Джереми Бретт — английский актер, запомнившийся публике благодаря роли Шерлока Холмса.

Кто отмечает день рождения

71 год исполняется Адаму Анту — британскому музыканту, основателю и фронтмену группы Adam and the Ants.

68 лет исполняется Дольфу Лундгрену — шведскому и американскому актеру, режиссеру и продюсеру, звезде боевиков 1980–1990-х годов.

63 года исполняется Гейбу Ньюэллу — американскому программисту и предпринимателю, основателю компании Valve, разработавшей сервис Steam.

54 года исполняется Унаи Эмери — испанскому футбольному тренеру, одному из самых титулованных в истории Лиги Европы.

30 лет исполняется Кендалл Дженнер — американской супермодели и участнице шоу «Семейство Кардашьян».