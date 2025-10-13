Семь чудес света — от древности до современности. Где они находятся и что с ними сейчас

Из семи чудес света Древнего мира до наших дней сохранилось только одно — пирамида Хеопса. Остальные монументальные шедевры не выдержали землетрясений и прочих катаклизмов, но память о них по-прежнему жива. В начале XXI века список чудес обновили, и все вошедшие в него памятники сохранны по сей день. Какие сооружения относят к классическим и новым чудесам света и в чем их уникальность — в материале «Газеты.Ru».

Почему чудес света именно семь?

Числу семь придавали сакральное значение в древнегреческой мифологии. Его называли числом сына Зевса — Аполлона, который, согласно преданию, родился семимесячным на седьмой день месяца, а его лира насчитывала семь струн. Символизм имел определяющее значение для античной культуры, поэтому в список чудес света вошли именно семь самых выдающихся памятников древности, наиболее поразившие современников.

Список из семи чудес света был составлен примерно в III веке до нашей эры.

Идея составления подобного списка возникла благодаря обширным завоеваниям Александра Македонского. Эллины(так себя называли греки) познакомились с древнейшими цивилизациями египтян, персов и вавилонян. Путешественники и историки стали описывать достопримечательности, наиболее поразившие их. Так и появился известный список.

Следует отметить, что древние авторы так и не пришли к согласию относительно объектов, которые должны входить в список чудес света. Некоторые из них, например, Антипатр Сидонский и Плиний Старший указывали стены Вавилона(оборонительное сооружение, окружавшее город) вместо Александрийского маяка, вошедшего в поздний список.

Окончательная точка в заочном споре была сделана в эпоху Возрождения. Серия гравюр Octo Mundi Miracula, опубликованная в 1572 году по мотивам рисунков голландского художника Мартина ван Хемскерка, изображала чудеса, которые по сей день входят в «классический» список. Автор гравюр полагался на труды историка Педро Мексиа, изучающего феномен чудес света. Он также отмечал, что в древности не было единого канона, поэтому в этом вопросе допускались вариации.

Пирамида Хеопса

close Пирамида Хеопса Papik/Shutterstock/FOTODOM

Это сооружение воздвигнуто в городе Гиза возле Каира, в пирамиде покоятся останки фараона Хеопса. Еще при своей жизни он распорядился построить гробницу для себя. Предположительно, ее возвели в 2500‑х годах до нашей эры. Согласно расчетам археологов, на постройку ушло более 20 лет, а в работах были задействованы более 100 тысяч египтян. Это сооружение превосходило масштабы остальных пирамид и было самым высоким для своей эпохи. Изначально высота достигала почти 147 метров (эквивалентно 50-этажному зданию), но после обрушения верхней части, пирамида стала на девять метров ниже.

Египтологи полагают, что для постройки настолько грандиозного объекта понадобилось более 2 млн блоков весом по 2,5 тонны. Блоки подгоняли друг к другу, используя кайло и зубило, для создания устойчивой конструкции. Ученые до сих пор не имеют точного понимания того, как столь тяжелые блоки поднимали к вершине пирамиды. На эту тему существует множество версий, научных гипотез и теорий заговора.

Висячие сады Семирамиды

close Фердинанд Кнаб, Сады Семирамиды, 1886 г. Wikimedia Commons

Второе из чудес света появилось во времена правления царя Навуходоносора II в древнем Вавилоне на территории современного Ирака. Согласно легенде, правитель старался для своей жены, мидийской принцессы Амитис (Семирамиды). По одной из версий, сады были сооружены около 600 года до нашей эры. Это было четырехэтажное здание, по форме похожее на пирамиду. Постройка высотой более 60 метров имела четыре террасы и была засажена деревьями, кустарниками и цветами. Уникальные растения дополнялись водоемами и фонтанами, все это вместе представляло собой настоящий оазис.

В саду была спроектирована особая оросительная система: сотни рабов вращали колеса с ведрами, которые доставлялись на верхние этажи. Пол каждой террасы выложили свинцом, битумом и тростником для защиты от протечек. Уникальная флора садов погибла с приходом Вавилона в упадок — заниматься орошением стало некому. Частые землетрясения довершили дело, и висячие сады окончательно канули в небытие.

Точное местоположение садов до сих пор вызывает споры среди археологов. Некоторые и вовсе сомневаются, что такой оазис действительно возможно было соорудить в условиях засушливой местности.

Храм Артемиды в Эфесе

close Хендрик ван Клив III, Строительство храма Артемиды в Эфесе Wikimedia Commons

Его построили в греческом городе Эфесе на побережье Малой Азии в 560 году до н. э. Сейчас это территория Турции. Культовое строение из белого мрамора опоясывали 127 колонн высотой 18 метров. Внутри высилась статуя богини Артемиды из слоновой кости и драгоценных металлов. Также там находились изваяния, выполненные искусными зодчими, и картины лучших художников того времени. Святилище было не только религиозным центром, но также финансовым и деловым: здесь проходили переговоры, совершались сделки.

По легенде, храм поджег спустя два века после возведения местный житель Герострат, который надеялся таким образом оставить след в истории и обрести славу. От храма ничего не осталось, так как в основе его конструкции, кроме мрамора, было дерево.

Статуя Зевса в Олимпии

close Катрмер-де-Кенси, Статуя Зевса в Олимпии, 1815 г. Wikimedia Commons

Бог-громовержец занимает центральное место в древнегреческом Пантеоне. Ему было посвящено множество статуй, но наиболее величественную воздвигли в середине V века до н. э. в Олимпии. Зевс был выполнен из слоновой кости и достигал около 15 метров в высоту. Он восседал на троне, вырезанном из черного дерева и покрытом чеканными золотыми пластинами. Скульптуру расположили в храме, который целиком был сделан из мрамора. На стенах красовались живописные картины и барельефы, изображавшие Зевса, по периметру высились колонны из известняка.

Долгие годы произведением искусства восхищались архитекторы и поэты, относя статую Зевса Олимпийского к лучшим творениям античной цивилизации. Но в 476 году произошел пожар, во время которого это чудо было утеряно.

Мавзолей в Галикарнасе

close Мавзолей в Галикарнасе Britannica

Карийский царь Мавсол еще при жизни распорядился возвести для себя грандиозную усыпальницу, надеясь увековечить память о себе. Строительство завершилось к середине IV века до н. э. в городе Галикарнас, ныне на этом месте находится турецкий Бодрум.

Гробница для Мавсола получилась столь величественной, что ее название стало нарицательным: мавзолеями с тех пор называют все погребальные сооружения монументального вида.

Постройка достигала 40 метров и находилась на вершине холма. Гробница состояла из трех уровней: на первом из них располагался траурный храм, еще выше было святилище, окруженное колоннами, а верхушку гробницы украшала колесница со статуями правителя и его супруги. Они не дожили до окончания работ, поэтому были погребены в недостроенном мавзолее. Гробница Мавсола был разрушена только в XIV веке во время мощного землетрясения.

Колосс Родосский

close Луи де Коллери, Колосс Родосский (Лувр) Wikimedia Commons

Гигантскую фигуру Гелиоса, древнегреческого бога солнца, возвели в III веке до н. э. в порту острова Родос. На это ушло 12 лет и десятки тонн бронзы и железа. Божество в виде стройного атлета держало огонь, а между ног статуи проплывали корабли. Исполин простоял не более 60 лет, развалившись во время землетрясения. Остатки Колосса были проданы на металлолом и переплавлены. Сегодня от этого изваяния не осталось никаких следов.

Александрийский маяк

close Филипп Галле, Александрийский маяк, 1572 г. National Gallery of Art

Построенный в III веке до н. э. маяк служил ориентиром для кораблей, следующих в порт Александрии. Сооружение находилось на острове Фарос, недалеко от египетского города. На вершине 120-метровой башни горел костер, который корабли видели издалека даже в туманные ночи. Маяк считался одним из самых высоких сооружений своего времени. Бревна и смолу для розжига костра поднимали наверх по лестнице на телегах с мулами. Маяк не выдержал серии землетрясений в XIV веке, его обломки лежат на дне Средиземного моря.

Семь новых чудес света

С наступлением третьего тысячелетия жители Земли решили, что перечень чудес света пора бы обновить. Список из 200 претендентов составил некоммерческий проект New Open World Corporation. Проголосовать мог любой желающий — по СМС, телефону или через интернет. При выборе их призывали учитывать эстетические особенности объектов, художественную ценность и то значение, которое они имеют для культуры и истории. Голосование прошло в 2007 году, и в нем приняли участие более 100 млн человек.

Новыми чудесами света стали:

Великая Китайская стена;

индийский Тадж-Махал;

римский Колизей;

статуя Христа в Рио-де-Жанейро;

древний город Петра в Иордании;

город индейцев Мачу-Пикчу в Перу;

город индейцев Чичен-Ица в Мексике.

Сложно сказать, являются ли новые чудеса света равноценной заменой утраченных шедевров, но их значение сложно переоценить, и многие из них внесены в список наследия ЮНЕСКО.