День танкиста в России: история праздника и программа мероприятий в 2025 году

Когда День танкиста в 2025 году
Долгие годы День танкиста отмечали в нашей стране 11 сентября, однако 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР для праздника установили новую дату.
Было решено привязать День танкиста к выходным, чтобы у военных и гражданских специалистов, занятых на производстве, была возможность отметить праздник. С тех пор его отмечают во второе воскресенье сентября.
История Дня танкиста и традиции
История праздника связана с событиями Великой Отечественной войны, ведь танковые войска внесли огромный вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками.
В июле 1943 года началась битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной. 12 июля под Прохоровкой сошлись в танковой схватке немецкие ударные группировки и советские войска. По разным оценкам, с обеих сторон в битве принимали участие от 1200 до 1500 танков и самоходных артиллерийских орудий. После этого сражения наступательная мощь немецких войск на Курской дуге была сломлена, они окончательно перешли к обороне, а через несколько дней началось общее советское контрнаступление.
Празднование Дня танкиста в танковом музее центрального парка «Патриот»Парк «Патриот»
Важный танковый прорыв произошел 11 сентября 1944 года — к этой дате изначально и был приурочен День танкиста после учреждения в 1946 году. В ходе Восточно-Карпатской операции советские войска прорвали оборону противника, предопределив будущую победу.
Успех танковых войск ковался не только на передовой, но и в тылу. Профессию танкостроителей на заводах осваивали женщины и подростки. Многие танки, участвовавшие в ВОВ, были именными, так как создавались на средства, собранные трудовыми коллективами.
После окончания Великой Отечественной было принято решение посвятить танковым войскам отдельный праздник. Впервые его отметили 11 сентября 1946 года. А на следующий год в канун Дня танкиста (8 сентября 1947 года) на Красной площади прошел масштабный парад с участием нескольких тысяч единиц различной тяжелой техники: танков, самоходной и реактивной артиллерии.
Сегодня в День танкиста по всей стране проходят показательные выступления тяжелой техники, торжественные построения военнослужащих, возложение венков к мемориалам и образовательные мероприятия. В этом году празднование Дня танкиста началось с первых дней сентября. В Челябинской области прошел уральский фестиваль «Броня Танкограда». Гостей порадовали показательными выступлениями военной техники, историческими реконструкциями и концертами.
Мероприятия в честь Дня танкиста в 2025 году
Центральный парк «Патриот» в Москве
14 сентября 2025 года в парке «Патриот» пройдет праздник в честь Дня танкиста. В 13:00 здесь начнется показ образцов отечественного вооружения и техники в действии. Гостей ждут орудийные залпы, запах пороха и атмосфера настоящего сражения.
В показе примут участие:
- Т-34-85 — знаменитый советский танк периода Великой Отечественной войны,
- ПТ-76 — советский легкий плавающий танк,
- ИС-2М — самый мощный и тяжелобронированный из всех советских серийных танков периода ВОВ,
- Т-62М1 — первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием,
- Т-10 — последний тяжеловес Советской армии.
Также в этот день в парке пройдет:
- возложение венков и цветов к Мемориалу братской могилы неизвестных танкистов и на могилу сержанта Лукоянова,
- торжественное награждение участников СВО,
- выступление кинологов 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ,
- открытый кибертурнир «Мир танков»,
- выступление военного оркестра 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии и другие мероприятия.
Выставка в Музее Победы в Москве
Особенная выставка откроется 11 сентября в Музее Победы на Поклонной горе. В ее центре будет личность легендарного танкового командира Михаила Катукова, прозванного немцами Генерал-хитрость.
Выставка представит гостям 20 раритетов из фондов музея на Поклонной горе, которые в разное время были переданы потомками военачальника. Среди уникальных экспонатов — письмо от короля Великобритании Георга VI, самодельный резной портсигар, грамоты и знаки отличия, а также архивные фотографии.
Посетить выставку можно будет до 25 сентября.
Военно-технический музей в подмосковной Черноголовке
13 сентября на площадке Военно-технического музея пройдет динамический показ боевой техники. Гости смогут не только насладиться красивым зрелищем, но и на минутку почувствовать себя настоящими танкистами.
У посетителей будет возможность:
- посидеть в рубке танка Т-34,
- изучить рычаги и устройства легендарного танка,
- прокатиться на военной технике,
- проявить меткость в тире,
- вдоволь наесться вкусной солдатской каши.
Автопробег в Кургане
14 сентября в честь Дня танкиста в Кургане пройдет традиционный автопробег. В программе — возложение цветов к мемориалу воинам-зауральцам, погибшим в локальных конфликтах, и обелиску в честь победы советского народа в ВОВ, а также праздничный концерт.
Интересные факты о танках
- Устройство, которое можно назвать прототипом танка, разработал великий итальянский изобретатель и художник Леонардо да Винчи. Его проект представлял собой круглую, куполообразную машину из железа и дерева на четырех колесах. Купол защищал людей от вражеского огня, а машина была оснащена орудиями по периметру и серповидными лезвиями, которые должны были применяться против пехоты. Но воплотить проект в жизнь не позволили технологии того времени.
- Первым советским танком был русский «Рено», построенный по подобию французского легкого танка Renault FT-17. Его выпускали в Нижнем Новгороде на Сормовском заводе в 1920—1921 годах, а первый образец получил имя «Борец за свободу товарищ Ленин». Несмотря на то, что боевая машина была официально принята на вооружение Красной армии в 1920 году, в боевых действиях она не участвовала.
- Самый тяжелый танк в мире создали в Германии по заданию Гитлера. Он носил название «Маус», его вес составлял 188 тонн. Несмотря на устрашающий облик, эта громадина в боях не участвовала.
- На протяжение всей истории военного машиностроения конструкторы пытались разработать летающие танки. В 1942 году известный авиаконструктор Олег Антонов спроектировал гибрид — облегченный танк Т-60 с деревянными бипланными крыльями и хвостовой балкой. Конструкция действительно смогла подняться в воздух, но посадка была неудачной. Поэтому в производство машину не запустили.
- Сегодня на вооружении российской армии состоит маневренный и сверхзащищенный Т-90М «Прорыв». Его двигатель легко запускается при температуре до −50 °C, машина уверенно работает на высоте 3000 м над уровнем моря.
Внештатный женский экипаж танка Т-80 во время празднования Дня танкиста, Мурманская областьЛев Федосеев/ТАСС