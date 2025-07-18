Рвота, спазмы, диарея: более 140 человек заразились «загадочной болезнью» во время круиза

Более 140 человек заразились кишечной инфекцией на круизном лайнере в США

Члены экипажа и пассажиры круизного лайнера Navigator of the Sea заразились неустановленной болезнью во время плавания из Лос-Анджелеса в Мексику. Более 140 человек из 5 тысяч, находящихся на борту, пожаловались на рвоту, спазмы желудка и диарею. Это уже не первая подобная вспышка: с начала года в США было зарегистрировано 18 случаев массовых желудочно-кишечных заболеваний, чаще всего причиной становился норовирус.

Более 140 пассажиров роскошного круизного лайнера компании Royal Caribbean заразились «загадочной болезнью» во время недельного круиза из Лос-Анджелеса в Мексику, сообщило издание Daily Mail.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, семь членов экипажа и 134 пассажира на борту Navigator of the Seas сообщили о симптомах кишечной инфекции. При этом издание Metro пишет о 11 заболевших членах экипажа.

«Загадочная болезнь вспыхнула на борту судна Navigator of the Seas компании Royal Caribbean <...> Пока неизвестно, что именно вызвало заболевание у людей на борту. Однако у них проявились такие симптомы, как рвота, спазмы желудка и диарея, что позволяет предположить, что это может быть норовирус », — говорится в материале.

После выявления вспышки круизная компания ввела усиленные меры безопасности, изолировав зараженных пассажиров и ужесточив санитарные правила. Всего на борту находились более 5 тысяч человек .

«Здоровье и безопасность наших гостей, экипажа и остановок, которые мы посещаем, являются нашим главным приоритетом», — заявил изданию USA TODAY представитель Royal Caribbean Group.

Как пишет The New York Post, круиз уже завершился — это произошло 11 июля.

Частые вспышки

С начала 2025 года CDC США уже зарегистрировали 18 вспышек желудочно-кишечных заболеваний на круизных лайнерах — во всех случаях, по крайней мере, у 3% членов экипажа или пассажиров наблюдаются какие-либо симптомы высокой степени заразности. Большинство этих вспышек были связаны с норовирусом.

«Норовирус часто становится причиной вспышек желудочно-кишечных заболеваний на круизных лайнерах, но мы не всегда знаем причину вспышки, когда начинаем расследование. Выявление возбудителя, вызвавшего вспышку, может занять время», — подчеркнули в CDC.

В феврале 2025 года более 90 пассажиров другого лайнера Royal Caribbean — Radiance of the Seas — также сообщили о симптомах отравления. Это произошло во время круиза из Флориды в Западную часть Карибского бассейна.

До этого, в 2024-м, на Radiance of the Sea дважды происходили вспышки желудочных заболеваний: в апреле около 70 человек заразились норовирусом, а в сентябре о недомогании сообщили более 180 участников плавания на Аляску.

Несмотря на частые вспышки на круизных лайнерах, CDC утверждает, что они составляют всего 1% всех зарегистрированных желудочно-кишечных заболеваний, а новый доминирующий штамм норовируса циркулирует как на суше, так и в море.