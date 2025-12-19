Взгляд, застывший в стекле: как создавались амбротипы на СВО

Художник Дмитрий Холкин рассказал об амбротипах и их создании на передовой

В Московском музее современного искусства прошел необычный мастер-класс. Художник Дмитрий Холкин, недавно вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции, знакомил публику с амбротипией — старинной фотографической техникой XIX века. Вместе со своим другом, фотографом Сергеем Романовым, открывшим для него этот метод, Холкин прямо на глазах у зрителей показал, как на стеклянной пластине возникают «бессмертные» изображения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Дмитрий Холкин — член-корреспондент Российской академии художеств, член Московского союза художников, Творческого союза художников России. Для него амбротип — единственный способ запечатлеть то, что ускользает от цифровой фотографии: глубину взгляда человека, прошедшего через огонь. Пронзительный эффект присутствия передается благодаря длительной выдержке во время съемки.

«Мне важен взгляд этих людей. Профессиональный военный — штурмовик — 12−15 секунд стоял и смотрел. Сложно представить, что он вспоминал в это время», — отмечает Холкин.

Его проект — это попытка остановить время и сохранить отпечаток пережитого.

Стеклянная память: что такое амбротип

Амбротипия — одна из первых в мире технологий получения изображения на стекле, предшественница классической фотографии. Ее главная особенность в том, что каждый отпечаток существует лишь в единственном экземпляре.

Художник рассказывает, что процесс требует ювелирной точности: прямо перед съемкой стеклянную пластину покрывают светочувствительным раствором коллодия и серебра, а затем помещают в крупноформатную камеру и сразу же проявляют.

После того как на пластине проявляется изображение, ее промывают водой, чтобы остановить реакцию. Как поясняет Холкин, это самостоятельное искусство: «Фотография появилась только через 25 лет после того, как появился амбротип, поэтому он и считается именно амбротипом».

Между страхом и гордостью: художник, пересекший нулевой километр

Когда началась специальная военная операция, Дмитрий практически сразу приехал в зону ее проведения.

«На меня это произвело такое впечатление, что я даже долгое время не мог понять, какой инструмент, материал мне взять в руки. Смесь чувств была оглушающей. Представьте себе, когда ты одновременно испытываешь и страх, и гордость, и восторг, и ужас», — рассказывает художник.

Со временем он нашел точку опоры в натурных зарисовках, а затем и в амбротипии, которой он сейчас и посвящает всего себя.

Среди его «стеклянных воспоминаний» — портрет бойца из отряда «Куба», штурмовавшего завод «Азовсталь». Этот человек сопровождал художника в поездке прошлым летом.

close Департамент культуры города Москвы

Другой запоминающийся образ — священник с автоматом за спиной. «Взять его в руки, чтобы я начал работу, он отказался — делать это можно только при определенных обстоятельствах, — вспоминает Холкин. — В итоге он в своем головном уборе молился, а мы его фотографировали и рисовали». Три последних года жизни художника очень плотно связаны со специальной военной операцией и тем, что он там делает.

Опыт фронтового быта изменил его восприятие. «Пересекая нулевой километр — видишь все на 360 градусов. Сразу замечаешь, что в небе творится — обычная птица летит или железная, ощущаешь, есть ли кто-то в лесополосе или нет».

Помимо создания портретов, Холкин возит на фронт и другое искусство — книги.

«Совсем недавно мне Московский Союз художников надавал целую машину книг по искусству, которые я привез в зону проведения СВО. Военнослужащие мне всегда говорят: приноси книги, разговаривай с нами. И вот эти посиделки могут длиться до утра, бойцы радуются безумно. Командир говорил мне, что, видя такие глаза солдат, он всегда знает, что задача будет выполнена», — заключил Дмитрий Холкин.