Гибель трех женщин и фейки: что известно о взрыве на заводе в Башкирии

В Стерлитамаке при взрыве на заводе «Авангард» погибли три женщины

В результате взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке погибли три женщины, еще пять человек госпитализированы. Спасатели уже завершили разбор завалов. Сообщения об эвакуации жителей города оказались фейковыми — специалисты не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Предполагается, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности работниками цеха. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В башкирском городе Стерлитамаке в результате взрыва на заводе «Авангард», который производит оружие и боеприпасы по гособоронзаказу, погибли три человека, сообщило региональное управление МЧС России.

«Всего из-под завалов извлечены пять человек, трое из которых, к сожалению, погибли»,

— говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Все погибшие — женщины, в их числе молодая девушка 2002 года рождения , уточнил глава Башкирии Радий Хабиров. У двух сотрудниц остались дети.

После взрыва госпитализировали пять человек, пострадавших перевезут в уфимскую больницу: трое из них в средней степени тяжести, двое — в тяжелом. С ними работают медики и психологи МЧС России.

«Подчеркиваю, угрозы жизни нет. Мы их подлечим, поставим на ноги», — заверил глава региона.

По словам Хабирова, предприятие окажет необходимые меры поддержки и обязательно выплатит компенсацию. Кроме того, семьям погибших и пострадавших помогут власти Стерлитамака, заверил мэр города Эмиль Шаймарданов.

Также Хабиров поблагодарил все оперативные службы, которые «работали здесь всю ночь, пока не вытащили всех пострадавших из-под завалов» . Аварийно-поисковые работы на месте происшествия уже завершены.

Взрыв на предприятии произошел накануне вечером. Местные жители сообщили, что сначала появилось яркое свечение, а спустя несколько секунд раздался грохот.

Фейки и экологическая ситуация

После взрыва в местных чатах началась рассылка фейковой информации о якобы принудительной эвакуации жителей города, заявил Шаймарданов.

«Никаких заявлений об эвакуации никто не делал. Могу сказать, что жителям города ничего не угрожает, нет никакого пожара и выделения вредных веществ!» — подчеркнул он и призвал доверять официальным источникам информации.

В МЧС сообщили, что для мониторинга экологической обстановки были задействованы лаборатории госкомитета региона по ЧС и минэкологии — превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано .

Тем временем специалисты при помощи тяжелой техники продолжают разбор поврежденных конструкций. Хабиров отметил, что одно из зданий предприятия было разрушено в результате «достаточно сильного взрыва».

«Завод достаточно старый (начал работать 23 февраля 1943 года), но он выполняет всю государственную обязанность. Здесь предстоит сделать большой объем работ, и мы готовы предприятию определить необходимые подрядные организации, которые с ними справятся. К сожалению, бывают такие тяжелые ситуации», — рассказал глава Башкирии.

Предприятие продолжает выпуск «наиболее необходимой и востребованной для нашей страны продукции», добавил он.

Виновны работники?

Хабиров в своем заявлении отдельно затронул тему слухов о том, что завод «Авангард» якобы атаковали украинские беспилотники.

«Что касается предприятия, то пока идут следственные действия. Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты», — сообщил глава региона.

Mash уточнил, что эпицентр взрыва был в технологической установке, которая занималась производством нитроцеллюлозы — она используется для изготовления лаков и пластмасс. Взрывоопасные пары могли образоваться в результате нарушения пропорций концентрации смеси.

«Предварительная причина взрыва в Стерлитамаке — нарушение техники безопасности работниками цеха»,

— добавил Telegram-канал.

Однако официальная причина происшествия остается неизвестной. Сейчас региональное управление Следственного комитета России расследует уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).