Гибель трех женщин и фейки: что известно о взрыве на заводе в Башкирии

В башкирском городе Стерлитамаке в результате взрыва на заводе «Авангард», который производит оружие и боеприпасы по гособоронзаказу, погибли три человека, сообщило региональное управление МЧС России.
«Всего из-под завалов извлечены пять человек, трое из которых, к сожалению, погибли»,
— говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Все погибшие — женщины, в их числе молодая девушка 2002 года рождения, уточнил глава Башкирии Радий Хабиров. У двух сотрудниц остались дети.
После взрыва госпитализировали пять человек, пострадавших перевезут в уфимскую больницу: трое из них в средней степени тяжести, двое — в тяжелом. С ними работают медики и психологи МЧС России.
«Подчеркиваю, угрозы жизни нет. Мы их подлечим, поставим на ноги», — заверил глава региона.
По словам Хабирова, предприятие окажет необходимые меры поддержки и обязательно выплатит компенсацию. Кроме того, семьям погибших и пострадавших помогут власти Стерлитамака, заверил мэр города Эмиль Шаймарданов.
Также Хабиров поблагодарил все оперативные службы, которые «работали здесь всю ночь, пока не вытащили всех пострадавших из-под завалов». Аварийно-поисковые работы на месте происшествия уже завершены.
Взрыв на предприятии произошел накануне вечером. Местные жители сообщили, что сначала появилось яркое свечение, а спустя несколько секунд раздался грохот.
Фейки и экологическая ситуация
После взрыва в местных чатах началась рассылка фейковой информации о якобы принудительной эвакуации жителей города, заявил Шаймарданов.
«Никаких заявлений об эвакуации никто не делал. Могу сказать, что жителям города ничего не угрожает, нет никакого пожара и выделения вредных веществ!» — подчеркнул он и призвал доверять официальным источникам информации.
В МЧС сообщили, что для мониторинга экологической обстановки были задействованы лаборатории госкомитета региона по ЧС и минэкологии — превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
Тем временем специалисты при помощи тяжелой техники продолжают разбор поврежденных конструкций. Хабиров отметил, что одно из зданий предприятия было разрушено в результате «достаточно сильного взрыва».
«Завод достаточно старый (начал работать 23 февраля 1943 года), но он выполняет всю государственную обязанность. Здесь предстоит сделать большой объем работ, и мы готовы предприятию определить необходимые подрядные организации, которые с ними справятся. К сожалению, бывают такие тяжелые ситуации», — рассказал глава Башкирии.
Предприятие продолжает выпуск «наиболее необходимой и востребованной для нашей страны продукции», добавил он.
Виновны работники?
Хабиров в своем заявлении отдельно затронул тему слухов о том, что завод «Авангард» якобы атаковали украинские беспилотники.
«Что касается предприятия, то пока идут следственные действия. Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты», — сообщил глава региона.
Mash уточнил, что эпицентр взрыва был в технологической установке, которая занималась производством нитроцеллюлозы — она используется для изготовления лаков и пластмасс. Взрывоопасные пары могли образоваться в результате нарушения пропорций концентрации смеси.
«Предварительная причина взрыва в Стерлитамаке — нарушение техники безопасности работниками цеха»,
— добавил Telegram-канал.
Однако официальная причина происшествия остается неизвестной. Сейчас региональное управление Следственного комитета России расследует уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).