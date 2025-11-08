«Убийцы бродят среди нас». Почему за 10 лет так и не раскрыли дело о гибели нижегородской студентки?

СК: по делу об убийстве Марии Гликиной в Нижнем Новгороде проверили больше 11 тысяч человек

Вечером 8 ноября 2014 года 19-летняя Мария Гликина ушла из дома на встречу с одноклассниками, а спустя два дня ее тело нашли в подвале заброшенного дома. Девушку изнасиловали, после чего убили. Жестокая расправа произошла прямо в центре Нижнего Новгорода, но преступник до сих пор не найден. Что происходит с резонансным делом спустя 11 лет — в материале «Газеты.Ru».

«Пропала Маша, ищем Машу»

Вечером 8 ноября 19-летняя студентка Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Мария Гликина пошла на встречу с бывшими одноклассниками. Кафе выбрали в центре. Примерно в 22:30 девушка попрощалась с друзьями и пешком направилась домой.

По дороге она собиралась заскочить к подруге Ирине, чтобы забрать конспекты. Путь лежал через центр города и должен был занять около часа, но до приятельницы Гликина так и не дошла. Не появилась она и у себя дома.

Опаздывала девушка редко, поэтому вскоре Ирина забеспокоилась. «Я позвонила ей, чтобы узнать, где она идет, но Маша как-то странно сказала, что прийти не получится, и бросила трубку. Позже я перезвонила ей, но телефон уже был отключен», — вспоминала она.

Испуганная голосом подруги, девушка бросила клич в социальных сетях. Гликину знали многие — она активно занималась общественной деятельностью, выступала против сноса старинных домов и памятников. Сарафанное радио запустили быстро, но где могла быть Мария никто не знал.

Пока товарищи пытались найти ее через знакомых, отец, бывший сотрудник полиции, оперативно собрал коллег и организовал поиски дочери в городе.

Они установили, что последний раз сигнал ее телефона фиксировался в районе парка Пушкина — всего в 10 минутах от дома. Обошли все ближайшие улицы, но не нашли никаких следов.

Уже 9 ноября интернет был полон новостей об исчезновении, а в пабликах и на улицах были развешены фото студентки. «Пропала Маша, ищем Машу» — гласит одно из объявлений на городском форуме.

«Следующий день у нее был серьезно распланирован, просто так все отменять она не стала бы. Одета была в красно-серую сноубордическую куртку, черные джинсы, черные ботинки и шарф-палантин расцветки «зебра». Рады любой информации» Объявление на форуме от 9 ноября 2014 года

Вскоре к поискам подключили и волонтеров-спасателей. «Мы приступили к поискам на следующий день. Ее маршрут был известен, примерное место пропажи тоже. Это центр города, вокруг многоэтажки и двухэтажные старые дома. Мы смотрели заброшки, подвалы — все, что было рядом», — рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» создатель и координатор первого нижегородского поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.

Тело Марии обнаружили утром 10 ноября в подвале заброшенного дома на Студеной улице. Руки и ноги девушки были связаны, из одежды на ней остались только толстовка, шарф и обувь. Вокруг валялся мусор и старые доски.

«За уликами — в шубе и на каблуках»

В тот же день следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Судебно-медицинская экспертиза показала, что перед смертью девушку изнасиловали. Расследование поставил на контроль руководитель следственного управления.

Новость о преступлении быстро разлетелась по СМИ. Выяснилось, что заброшка, где был обнаружен труп, находилась всего в 50 метрах от прокуратуры , а в подвале постоянно собирались наркоманы и бездомные.

«Дело было очень медийным, я боялась, что, чтобы отмахнуться от СМИ и успокоить общественность, пресс-службы могут выдать какого-нибудь случайного «подставного» подозреваемого, и потому мы собирали видео с камер наблюдения», — вспоминала подруга Марии Валерия.

По ее словам, буквально через пару дней в прессе действительно появилась информация о первом подозреваемом. «Это был молоденький нерусский паренек, который когда-то был уже задержан то ли за кражи, то ли за что-то еще. Были опубликованы его имя, фото, возраст, приметы. Мы вышли на его друзей и родственников и смогли проверить наличие алиби. Но до сих пор мне пишут люди и спрашивают, не он ли убийца», — поражается девушка.

Тогда друзья Гликиной создали инициативную группу и занялись собственным расследованием — опрашивали жителей, собирали информацию в интернете, общались с девушками, подвергшимися насилию. Все данные передавали следователям. Первое время, как считают активисты, их материалам должного внимания не уделяли.

По этому поводу Валерия даже записала видеообращение на специально созданном канале на YouTube.

«Нам сказали, что наша информация очень ценна, она может повлиять на ход расследования, наши материалы приобщили к делу, но с тех пор не было проведено ни одной проверки», — рассказала девушка.

Следующее обращение активисты записали к Андрею Виноградову, на тот момент исполняющему обязанности главы регионального управления СКР. В ролике друзья девушки отметили, что группа, расследующая дело, халатно относится к работе.

«Нормально ли, когда на осмотр места преступления с целью поиска улик приезжают две накрашенные барышни в шубах и на каблуках, в заброшенный дом? Нормально ли, что ваши сотрудники предлагают свидетелям подписать пустой протокол осмотра, оставив лишь свои контактные данные, а сам протокол будет заполнен позже, в управлении?» Из видеообращения активистов

В марте 2015 года в СУ СКР отчитались о ходе расследования. «Все сведения, поступающие следователям как от правоохранительных органов, так и из других источников, в том числе СМИ, проверяются следственным и оперативным путем. Расследование данного уголовного дела находится на особом контроле у руководства следственного управления СК и ГУ МВД региона. По делу создана постоянно действующая совместная следственно-оперативная группа», — заявили в ведомстве.

Еще через три месяца сообщили о новом подозреваемом — бритый мужчина, в светлых брюках и темной куртке. Его запечатлели камеры видеонаблюдения неподалеку от места, где было обнаружено тело девушки.

«Он шел по улице Горького до Свободы, а она [Мария] в противоположную сторону. Они прошли мимо друг друга, он замедлил шаг, обернулся один раз, второй, третий, секунду подумал и быстрым шагом пошел за ней », — рассказывала журналистам Валерия.

Активисты распространили по городу фоторобот подозреваемого, добавив собственные наблюдения — чеканный шаг, возможно, бывший военный, левша, курящий, сутулый.

Установить личность мужчины не удалось даже спустя 11 лет.

«В базах нет, как его найдешь?»

Сегодня следователи, которые начинали вести дело, уже давно уволились, однако, как уточнили «Газете.Ru» в региональном управлении СКР, расследование продолжается.

» На причастность к преступлению проверили свыше 11 тысяч лиц, в том числе больше 7 тысяч экспертным путем , провели молекулярно-генетические экспертизы. Пока совпадений не выявлено, но расследование продолжается», — рассказали в ведомстве.

Как отметил источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, найти преступника непросто даже при наличии фоторобота.

«Изображение, составленное на основе той видеозаписи, конечно, есть, но шанс будет, только если генетика выстрелит. А если этот человек ни разу не попадал в руки полиции и его материала в базах нет, то как его найдешь?», — говорит собеседник издания.

Сегодня о трагической истории чаще всего вспоминают лишь в социальных сетях. В одной из групп во «ВКонтакте» пользователи регулярно публикуют сообщения о похожих на подозреваемого людях, обмениваются мнениями о версиях убийства или изучают архивные записи на эту тему.