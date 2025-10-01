«Исчезновение людей — дело обычное». Почему кровавый маньяк-ректор годами оставался на свободе

В Барнауле поставили точку в деле маньяка-«ректора» Виталия Манишина. С 1989 по 2000-й он убил как минимум 11 женщин. Пять из них — абитуриентки местного Политехнического университета. Раскрыть преступления не удавалось больше 20 лет. Все это время серийник жил под Барнаулом и верил, что останется безнаказанным.

«Поругаются с родителями и бегут куда глаза глядят»

В среду, 1 октября, Калманский районный суд признал 53-летнего Виталия Манишина виновным в расправе над 11 женщинами. Заседание проходило в Железнодорожном районном суде Барнаула. Большинство жертв он изнасиловал, после чего задушил. За серию преступлений его приговорили к 25 годам лишения свободы. Назначить пожизненное было невозможно из-за истечения сроков давности — на поиски маньяка-«ректора», как прозвали убийцу в СМИ, ушло больше 20 лет.

Впервые о появлении в Барнауле серийника заговорили в августе 2000-го. Тогда пропала 16-летняя Ксения Киргизова, дочь известного бизнесмена из Бийска. Несмотря на уговоры родителей, девушка уехала из родного города, чтобы поступить в Алтайский политехнический институт (сейчас Алтайский государственный технологический университет имени Ползунова). До бюджетного отделения не хватило одного балла.

15 августа Ксения проходила практику в общежитии АГТУ. В час дня попрощалась с однокурсниками на пороге главного корпуса и пошла в приемную комиссию, чтобы узнать, сможет ли перевестись на бюджет, если успешно окончит первый учебный год. Больше студентку никто не видел. На следующий же день ее родители были в Барнауле и писали заявление в милицию. В отделе их уверяли, что беспокоиться не стоит, летом такие истории случаются. Для убедительности добавили, что с лета пропали уже четыре абитуриентки .

«Исчезновение людей — дело обычное для любого большого города, и мы не исключение. В среднем у нас пропадает по пять-шесть человек за несколько месяцев. Причем большинство из них находится в течение нескольких дней — никакого криминала, — объяснял журналистам пассивность полиции начальник ГУВД Николай Турбовец. — С наступлением теплого времени года наступает пора исчезновения детей и 14—16-летних девушек. Поругаются с родителями и бегут куда глаза глядят. Одних находим через неделю, других через год. Но живыми и здоровыми! После первых двух пропаж абитуриенток АГТУ милиция так к этому и отнеслась. Зарегистрировала происшествия — и все. Мол, сами объявятся».

Отец-предприниматель тут же поднял шум, обратился в местные и федеральные СМИ , назначил вознаграждение за любую информацию о дочери. По Барнаулу разлетелась новость о маньяке.

Вскоре стало известно о пропаже еще двух женщин, на этот раз — матерей абитуриенток других институтов. Тогда следователям пришлось вернуться ко всем заявлением об исчезновениях , которым они сначала не придали значения.

«Город охватила паника»

29 июня 2000 года отец привез Юлию Техтиекову к главному входу в политехнический университет. Девушка пошла подавать документы, но домой так и не вернулась. Через месяц по дороге на консультацию перед последним экзаменом пропала Лилиана Вознюк, 1 августа — Ольга Шмакова, девушка шла узнать результаты поступления. Спустя неделю, 8 августа, бесследно исчезла Анжела Бурдакова, в тот день она должна была заключить контракт на платное обучение. Всем было 15-17 лет.

После исчезновения пятой девушки были возбуждены уголовные дела, которые объединили в одно производство. Силовые ведомства создали объединенную следственную группу, в которую вошли лучшие сыщики из УВД Алтайского края, ГУВД Барнаула, краевого УФСБ и прокуратуры. Дело взял под контроль на тот момент губернатор Александр Суриков.

Уже тогда оперативники предположили, что мужчина знакомился с девушками, представляясь заместителем, помощником ректора или деканом. В обмен на поступление предлагал интим, а затем убивал жертву. Так появилось прозвище «ректор». За тем, как ищут «охотника» на абитуриенток, следил весь город.

«Среди пропавших девушек была моя одноклассница, — вспоминает в разговоре с «Газетой.Ru» бывшая студента политехнического Ольга. — Когда я узнала об этом, стала очень аккуратной, не задерживалась допоздна, не ходила в одиночку, больше держалась людных мест. Особенно страшно стало осенью 2000-го. Тогда во всех местах, где я появлялась, стали находить следы маньяка. На Юрина, 277, где пропали две женщины, были консультации и вступительные экзамены по русскому, в поселке Южный, где я жила, было обнаружено пять свежих могил. (Кто и зачем их выкопал на старом кладбище — так и не установили, могилы оказались пустыми.) Неподалеку оттуда, в лесу, потом нашли личные вещи Киргизовой. Город охватила паника».

С октября 2000-го под Барнаулом стали находить тела пропавших девушек. Как установили в ходе расследования, большинство жертв преступник изнасиловал, а затем задушил — кого-то руками, кого-то брючным ремнем или ремнем безопасности.

У института развешивали предупреждения и фотороботы, в милицию поступали тысячи заявок, в которых граждане (чаще всего обеспокоенные родители) уверяли, что видели кого-то похожего на предполагаемого маньяка.

Первым задержанным по делу стал 45-летний Александр Анисимов, продавец обуви на вещевом рынке, судимый за кражу и хулиганство. Он показался похожим на преступника одной из студенток. Несмотря на наличие алиби, мужчину отправили в СИЗО. По некоторым данным, он даже дал признательные показания, но оформить их не успели. 1 ноября 2000-го Анисимов предложил отвезти полицейских якобы к своему подельнику, скупщику краденого.

Долго водил группу по району, поднялся на восьмой этаж. На выходе из лифта Анисимова вопреки инструкции отстегнули от сопровождавшего. Через минуту он уже лежал под окнами дома.

После этого дело политеховского маньяка на несколько лет легло на полку.

«Это и так срабатывало»

Поставить финальную точку в расследовании помогли сотрудники отдела по расследованию преступлений прошлых лет. Они понимали, что вряд ли абитуриентки были единственными жертвами маньяка и стали искать похожие эпизоды.

По способу убийства — удушению, вышли на еще один висяк, от осени 1989. В сентябре того года компания молодежи отдыхала неподалеку от села Зеленая Дубрава Родинского района.

В какой-то момент большинство отдыхающих пошли за новой партией спиртного, а 17-летняя девушка осталась наедине с местным жителем Виталием Манишиным. Он был последним, кто видел ее живой, но на первоначальных допросах на это внимание почему-то не обратили.

«Он умеет располагать людей к себе, отводить от себя всяческие подозрения. Человек прилично одетый, хорошо говорит», — объяснял Иван Зеленский, следователь по особо важным делам управления СКР по Алтайскому краю.

После повторного опроса свидетелей, в мае 2023 года следователи задержали Манишина по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Параллельно, изучив архивы, заметили, что он был одним из тысячи подозреваемых и по делу маньяка-ректора.

В 2000-е работал ветеринаром в Калманском районе, том самом, где нашли тела пятерых абитуриенток, и прекрасно знал окрестности. Позднее стал замглавы местной администрации, второй раз женился.

«Он начал новую жизнь, но, думаю, все это время ждал, что за ним придут, и поэтому быстро во всем признался», — рассказал «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах.

В день задержания Манишина проверили на полиграфе. «Он вел себя достаточно адекватно. Прослеживался высокий уровень интеллекта. Мне Манишин рассказывать ничего не стал, но было видно, что человек уже готов дать показания, ему нужен был толчок», — вспоминал специалист-полиграфолог из регионального управления СКР Сергей Колупаев.

На следующий день 53-летний экс-чиновник признался, что причастен к 11 убийствам. На своем автомобиле ВАЗ 2106 он приезжал к АлтГТУ и присматривал жертву в корпусе у информационных стендов.

«Я представился, как человек, который может гарантированно решить вопрос поступления на любой факультет. Во всех пяти случаях говорил одинаково, другие варианты не искал, потому что это и так срабатывало», — рассказывал Манишин на кадрах оперативной съемки.

Девушку он вывозил в безлюдное место, насиловал и душил. Проверив пульс, прятал тело под ветками.

В отношении мужчины возбудили дело по п. «е» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием) и п.п. «а, к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление).

По делу проходили десятки свидетелей — те, кто в 2000-е были студентами, абитуриентами и сотрудниками приемных комиссий, жители районов, где жил и работал фигурант. Всего в ходе слушаний были озвучены показания более чем 50 человек и результаты нескольких экспертиз. Специалисты признали Манишина полностью вменяемым.

Все это суд счел достаточными основаниями для вынесения обвинительного приговора. Следующие семь лет Манишин проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.