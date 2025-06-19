«С ним могла пойти любая». Как столичный маньяк-садист годами убивал и насиловал женщин

В начале 2000-х по Москве прокатилась серия жестоких расправ над женщинами. Их тела находили в парках, у реки и даже у детского сада. Большинство жертв преступник насиловал, а затем душил. Долгое время следствие не могло поверить, что все это дело рук одного человека. Маньяком оказался Владимир Миргород. «Газета.Ru» впервые публикует эксклюзивные подробности дела садиста, который годами держал в страхе столицу.

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След на подошве

9 мая 2002 года около 22.00 Елене Гориной позвонил незнакомый молодой человек и сказал, что на платформе «Тимирязевская» нашел женскую сумку, в которой были документы на имя Ольги Гориной и записная книжка.

Женщина не видела свою дочь уже почти неделю, но не беспокоилась — была уверена, что та, оставив ей внучку, поехала жить к подруге, как уже бывало раньше. Звонок юноши заставил ее обратиться в милицию.

Вскоре с ней связались оперативники. Оказалось, 28 апреля тело молодой женщины обнаружили в районе метро ВДНХ, у гаражей рядом железной дорогой. Из одежды на трупе были только трусы. На скуле кровоподтек, на губах — подсохшая кровь, а шея перетянута колготками.

Как установили эксперты, девушку изнасиловали, а затем задушили. В убитой Горина опознала свою дочь.

На туфлях, который были рядом с трупом, остались отпечатки пальцев. Установить, кому они принадлежали, удалось лишь в 2010 году.

Тогда к столичному участковому пришел отмечаться 31-летний Владимир Миргород. Мужчина недавно освободился из колонии, где отбывал шестилетний срок на изнасилование и грабеж.

У него сняли отпечатки пальцев и занесли в электронную базу, которую в МВД активно пополняли.

Сверяя сведения сотрудник обнаружил, что данные Миргорода совпали с теми, которые были изъятыми с туфли Гориной еще восемь лет назад. Более того, в базе высветился и ряд других убийств, нераскрытых в начале нулевых. Мужчину задержали.

За следующие два года следователи возобновили работу по 16 уголовным делам, которые были возбуждены в 2002-2004 годах. Оказалось, что все эти расправы дело рук одного человека — Миргорода.

close Фото с места преступления Из материалов уголовного дела

«Импульсивный и очень ревнивый»

В 2001 году 22-летняя Ирина Темина переехала из небольшого города в Москву. Сняла небольшую квартиру на севере столицы, устроилась в одну из компаний главным бухгалтером.

Летом 2002 года, когда Ирина возвращалась с работы, во дворе к ней подошла группа молодых людей. Сначала они вырвали у нее сумку, а затем потащили девушку в кусты.

Темину спас случайный прохожий, который подоспел на крик. Крепкий мужчина без труда разогнал нападавших и проводил пострадавшую до квартиры.

Уже дома, немного оправившись от шока, она позвонила подруге и рассказала, что ее едва не изнасиловали. Упомянула и своего героя — галантный и храбрый спаситель представился как Владимир Миргород.

Вскоре молодые люди начали встречаться, но роман продлился недолго.

«Она рассказывала, что у Миргорода бешеный темперамент, он агрессивный, импульсивный и очень ревнивый. Эти черты ей не нравились. Отношения они прекратили». Из показаний подруги Ирины Теминой

Через пару месяцев девушка завела новые отношения, но со своим спасителем общение по-прежнему поддерживала. Вечером 16 января он пришел к ней в гости, предложил посидеть, выпить. Девушка запустила его в квартиру.

На следующий день она не вышла на работу, не отвечала на звонки и не открывала дверь даже своему молодому человеку. Вечером 18 января юноша вместе с двоюродным братом Теминой приехали к ней домой и выломал дверь.

close Фото с места убийства Теминой Из материалов уголовного дела

В квартире пахло газом — оказалось, на кухне включена плита. Картина в гостиной была и вовсе шокирующая.

«Ира лежала на диване лицом вниз, голая, ноги и руки связаны колготками, причем руки за спиной. На теле темные пятна. Я позвонил в скорую, а кто-то вызвал сотрудников милиции». Из показаний брата Ирины Теминой

Рот девушки был заткнут махровым поясом от халата, а шея сдавлена удавкой, сплетеной из того же пояса и кожаного ремня.

На допросе новый кавалер Теминой признался, что садо-мазахистких наклонностей у убитой Ирины не было, нетрадиционным сексом они не занимались, связывать ее девушка никогда не просила. Напротив, не терпела насилие ни в каком виде.

close Фото с места убийства Теминой Из материалов уголовного дела

От бюстгальтера до сумки

К концу 2003 года в столице было зафиксировано более 10 убийств. Большинство жертв были изнасилованы. Лишь одного человека преступник просто задушил. Им стал сын одной из жертв.

Молодой человек зашел навестить мать, но застал ее мертвой с электрическим шнуром на шее. Вызвать милицию не успел, в это же время в квартире находился и Миргород — убийца не мог сбежать с места преступления, потому что дверь захлопнулась, а ключи он не нашел.

Как только юноша зашел в комнату, убийца набросился на него, накинул на шею поясной ремень и закрепил за дверную ручку. Убедившись, что свидетель мертв, забрал ключи и сбежал.

Долгое время следователи не верили, что в городе орудует серийник.

«На сегодня следствие не обладает доказательствами, позволяющими считать, что действует маньяк», — заявил в июле 2003 прокурор Бутырской прокуратуры, в чьем производстве было три уголовных дела.

В прокуратура Москвы тоже отрицали, что все убийства совершил один и тот же человек.

Первым неопровержимым доказательством стали отпечатки, полученные в 2010 году. Когда Миргорода задержали, он не стал открещиваться от расправ. Признался, что убивал женщин, показывал места преступлений, рассказывал о предметах, которыми душил — в ход шло все, от бретелек бюстгальтера до ремешка на дамской сумочке.

close Фото с места убийства Теминой Из материалов уголовного дела

При этом, чаще всего уверял, что на секс девушки соглашались добровольно. Следствие эта версия не убедила. Фактов, указывающих на насилие, было достаточно.

Задушенных обнаженных россиянок оперативники находили в безлюдных местах на берегу реки, на автобусной остановке, в кустах на территории детского сада и техникума, за гаражами, в подъезде. Причем в любое время года. Рядом лежала разорванная одежда и выпавшие из сумок вещи.

На теле убитых были телесные подтверждения — синяки, ссадины, ушибы.

По словам бывшей девушки Миргорода, он всегда делил женщин на две категории. «Одних он считал порядочными, других развратными, и о последних высказывался очень пренебрежительно», — рассказывала она следователям.

На деле же среди убитых им россиянок были и студентка-отличница, и учительница истории, и социальный работник, и проститутка, и танцовщица.

close Фото с одного из мест преступлений Из материалов уголовного дела

«Жертв в два раза больше»

Как установило следствие, чаще всего Миргород находил жертв, разъезжая по Москве на машине. Увидев одинокую девушку, предлагал подвезти. Втереться в доверие он мог быстро. Об этом следователям говорили все, кто знал убийцу.

«Отношения с девушками у него складывались хорошо, он нравился им. Любая девушка, даже не знакомая, могла пойти с ним куда угодно и когда угодно. Охарактеризовать его можно как человека обаятельного, общительного, очень физически крепкого, при этом вспыльчивого и импульсивного». Из показаний одноклассника Владимира Миргорода

30 января 2012 года Мосгорсуд признал Миргорода виновным в совершении 16 убийств, серии изнасилований и насильственных действий.

Суд отметил, что согласно экспертизе, Миргород страдает множественными расстройствами сексульных предпочтений, в том числе с элементами гетеросексуального садизма. При этом, он отдавал отчет своим действия.

«Болезненным состоянием психики, лишавшим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, Миргород не страдал и не страдает в настоящее время», — говорится в приговоре.

Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. В 2020 году следователи подняли архивы и поняли, что на счету у преступника как минимум в два раза больше жертв.

Новый срок

В 2025 году в СКР завершили расследование нового уголовное дело в отношении «душителя».

«С 2000 по 2004 год под различным предлогом он познакомился с пятнадцатью девушками. В большинстве эпизодов он предлагал потерпевшим услуги частного извоза. После этого Миргород, находясь в безлюдных местах, нападал на них, совершал насильственные половые преступления, а затем убивал их путем удушения», — заявили в Следственном комитете.

Шестнадцатый эпизод в этом деле — убийство мужчины. По версии следствия, 20 сентября 2003 года маньяк неподалеку от своего дома напал на россиянина, избил его и задушил ремнем.

18 июля 2025 году Головинский районный суд приговорил маньяка к 22 годам колонии. Как уточнили «Газете.Ru» в Мосгорсуде, путем полного сложения наказаний по двум приговорам, ему назначено пожизненное лишение свободы.

«Газета.Ru» выражает благодарность председателю Мосгорсуда Михаилу Птицыну за содействие при подготовке материала.