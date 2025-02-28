«Не террор, а символ порядка». В Вологде появятся «Опричники» для воспитания молодежи

Вологодские власти решили создать организацию «Опричники», которая должна помочь сформировать «систему нравственных и смысловых ориентиров молодежи». Учредителем станет министерство молодежной политики региона. По словам близкого к областному правительству источника «Газеты.Ru», инициатива «исходила снизу»: создать организацию предложила группа молодежи, для которой «опричнина — это не кровавый террор, а символ порядка». При этом представитель главы региона заверил, что название «рабочее» и итоговая версия «будет звучать иначе».

Власти Вологодской области создают автономную некоммерческую организацию «Опричники», целью которой станет формирование нравственных ориентиров местной молодежи. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном портале правовых актов России.

Учредителем «Опричников» выступит министерство молодежной политики региона. Устав организации должен быть утвержден до 31 марта.

Согласно правительственному постановлению, «Опричники» должны будут предоставлять услуги по созданию условий для социального, культурного, интеллектуального и физического развития молодых людей.

Кроме того, АНО «сформирует систему нравственных и смысловых ориентиров молодежи» и «укрепит общероссийскую гражданскую идентичность граждан».

По задумке, вологодские «Опричники» будут заниматься организацией и проведением различных мероприятий, в том числе просветительских, культурно-исторических, общественно-полезных и спортивных.

В 2025 году вологодские власти выделят на развитие молодежной политики до 1 млн руб. и предоставят субсидии на проведение мероприятий для молодежи. На эти цели будет выделено 10 млн руб.

Вологда — столица опричнины

Источник «Газеты.Ru», близкий к правительству региона, рассказал, что с инициативой создания «Опричников» выступила группа молодежи.

«Была такая инициатива от группы молодежи. Инициатива исходила снизу, это был креатив группы общественников, которые организацию создают, а не из чиновничьей среды. Как они это объясняют, здесь был очень долгое время Иван Грозный, Вологда считается столицей опричнины. Для них опричнина — это не кровавый террор и беззаконие, а символ порядка и стройной структуры», — пояснил источник.

При этом пресс-секретарь главы Вологодской области Даниил Турков заявил «Подъему», что власти намерены изменить название НКО. «Это рабочая версия создателей организации. Конечное название будет звучать иначе », — сказал он.

В январе глава Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что на Кремлевской площади столицы региона установят памятник царю Ивану Грозному. Он также анонсировал запуск конкурса на эскиз памятника, заявки на который будут приниматься в течение февраля и марта.

«Для Ивана IV Вологда была местом воплощения амбициозных планов. Царь хотел превратить ее в столицу Русского государства. При нем началось активное строительство каменной крепости, заложили каменный соборный храм <...> Чтим предков, создаем будущее, побеждаем», — написал Филимонов.

В 2025 году исполнится 495 лет со дня рождения Ивана IV.

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Опричники — телохранители из личной гвардии Ивана Грозного, созданной в 1565 году. Их обязанностями были конфискация земель, репрессии и расправы над врагами царя. Ивана IV хотел сделать Вологду столицей опричнины, и начал строительство в городе крепости — Вологодского кремля. Спустя шесть лет опричнина была упразднена, однако репрессии продолжались практически до самого конца правления Ивана Грозного в марте 1584 года.