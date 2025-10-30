Подарок военным. Суд изъял в пользу государства 63 квартиры экс-владельцев «Макфы»

Суд в Челябинске удовлетворил заявление Генпрокуратуры и передал в собственность государства 63 квартиры бывших владельцев производителя макарон «Макфа». Все изымаемые квартиры находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. В суде рассказали, что квартиры отдадут военным.

Центральный районный суд Челябинска постановил изъять в пользу государства 63 квартиры , ранее принадлежавшие экс-владельцам производителя макарон «Макфа». Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ответчиками по иску указаны бывший гендиректор «Макфы» Вадим Белоусов, экс-губернатор Челябинской области, бывший председатель совета директоров «Макфы» Михаил Юревич и члены его семьи.

«Судом установлено, что у ответчиков после принятых судебными приставами мер принудительного исполнения сохраняется задолженность перед Российской Федерацией в размере более 18 миллиардов 866 миллионов рублей. Должники являются собственниками 63 квартир в г. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск и др.» — говорится в сообщении суда.

Судебная инстанция изменила способ исполнения решения по иску со взыскания денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений.

В суде сообщили, что по просьбе Минобороны РФ изъятые квартиры в дальнейшем распределят между российскими военнослужащими .

Национализация активов

В мае 2024 года все активы холдинга «Макфа» и связанных с ним компаний полностью перешли в собственность государства.

Генпрокуратура требовала национализировать их из-за коррупционного происхождения бизнеса. В иске указывалось, что Юревич и Белоусов совмещали работу в органах власти со своей коммерческой деятельностью и нарушали антикоррупционное законодательство.

«Интерфакс» со ссылкой на адвоката Вячеслава Плахотнюка сообщил, что были национализированы все компании, фигурирующие в иске Генпрокуратуры: АО «Макфа», АО «СМАК» и АО «Первый хлебокомбинат».

Ранее в собственность России уже перешли московское ООО «Управляющая компания «М-Групп»» и еще 18 компаний, фигурировавших в иске Генеральной прокуратуры.

В числе ответчиков, помимо «Макфы», значились еще 33 юридических лица, включая входящих в ее группу производителей хлебобулочной продукции — АО «Первый хлебокомбинат» (Челябинск) и АО «СМАК» (Екатеринбург).

Кто руководил «Макфой»

АО «Макфа» входит в пятерку крупнейших в мире производителей макаронных изделий и внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса РФ.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич руководил советом директоров агропромышленного объединения «Макфа» в 1990-е и 2000-е годы. Затем управляющую компанию холдинга возглавил Вадим Белоусов, который также был совладельцем ОАО «Макфа».

В 2010–2011 годах Белоусов был депутатом Заксобрания Челябинской области от партии «Единая Россия». Затем в 2011 году он был избран депутатом Госдумы VI созыва от той же партии. Весной 2016 года Белоусов покинул ряды «Единой России» и осенью того же года вновь прошел в Госдуму, уже от партии «Справедливая Россия». В 2021 году он сохранил мандат, став депутатом VIII созыва нижней палаты парламента.

В мае 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о коррупции против Михаила Юревича. По данным следствия, в 2011–2014 годах во время ремонта дорог в регионе он и его окружение получили от предпринимателей не менее 3 млрд рублей за покровительство. Юревич покинул Россию и был объявлен в розыск.

Следователи утверждают, что Белоусов от имени губернатора вел переговоры с бизнесменами, предлагая им участие в госконтрактах в обмен на 20% от поступающих средств. Деньги, по версии следствия, поступали через доверенных лиц.

В июне 2018 года Генпрокуратура обратилась в Госдуму с просьбой о лишении Белоусова неприкосновенности. В 2019 году суд оставил Белоусова под подпиской о невыезде, он свою вину не признал. 3 августа 2022 года Белоусов не явился на оглашение приговора, сославшись на занятость, на сегодняшний день бывший депутат и глава АО «Макфа» находится в федеральном розыске.