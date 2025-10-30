«Случайно вонзил нож по рукоять»: как в Москве судят мигранта за убийство байкера

В Москве подходит к финалу судебный процесс по делу об убийстве гражданином Азербайджана российского байкера Кирилла Ковалева. Мотоциклист сделал мигранту замечание из-за неправильной парковки и получил удар ножом. Молодой человек истек кровью на глазах невесты, но сам обвиняемый утверждает, что это было самообороной. Вместе с ним судят и его родственников, которые пытались укрыть «своего» от правосудия. Как прошло последнее заседание перед приговором, где все стороны процесса не смогли сдержать эмоции, — в материале «Газеты.Ru».

«Он просто махнул рукой»

У Московского городского суда в этот раз не так многолюдно — не видно друзей убитого 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, которые приезжали на прошлые заседания по его делу и даже включали Гимн России на улице, когда подозреваемых отправили в СИЗО.

В коридоре у зала заседаний переговариваются мужчины неславянской внешности. Один из них представляется родственником, «зятем» семьи Аббасовых. Именно 21-летнего Шахина Аббасова, нелегального мигранта из Азербайджана, обвиняют в убийстве российского мотоциклиста.

«Это беда неумышленная», — будто продолжая объяснять что-то, с небольшим акцентом говорит мужчина, хотя журналисты еще не успели ничего спросить. —

« Он [Шахин] просто махнул рукой, случайно попал в точку, не знаю, как. Бытовая ссора была, и так произошло. А журналисты пишут, не знаю, что».

«Бытовая ссора», закончившаяся убийством, произошла в Москве 17 апреля 2024 года, когда Ковалев приехал в Люблино к своей девушке. Аббасова он увидел на улице, впервые в жизни. По версии следствия, байкер сделал Шахину замечание из-за парковки. Тот бросил свою белую Toyota Camry прямо на тротуаре, впритык к подъезду. Как выяснилось позже, азербайджанец часто ее так оставлял, соседям это не нравилось, но они ничего не могли поделать.

В ответ на замечание Шахин ответил: «И че?», жуя жвачку. По словам свидетелей, Ковалев поинтересовался, смог бы Шахин также поступить на родине. Азербайджанец вышел из себя и вызвал по телефону подкрепление — брата Шохрата, который примчался к подъезду на BMW. Как считает обвинение, при появлении брата Шахин, до этого не пытавшийся физически «спорить» с более крупным оппонентом, первым начал драку. Толкнул Ковалева с нецензурной угрозой, выхватил нож и ударил им безоружного парня.

Шохрата в это время схватили очевидцы, однако он вырвался и несколько раз ударил упавшего байкера. Затем подбежал к машине и достал пистолет, но не применил его.

Разобравшись с «обидчиком», Аббасовы созвонились со старшими родственниками, после чего уехали. Врачи боролись за жизнь Ковалева, но не смогли его спасти. Вечером того же дня он скончался в реанимации от «ранения в правой паховой области с повреждением внутренних сосудов, осложнившейся массивной кровопотерей», зачитывает прокурор на заседании суда.

«Пожалуйста, только дыши»

Сегодня в «клетке» суда шестеро мужчин. Это Шахин с Шохратом, и те, кто по версии следствия помогал им скрыться. Среди подсудимых двоюродный брат Шахина — Исахан Аббасов. Он вывез обоих на машине из Москвы, при этом вел без прав и успел дать взятку инспектору ГИБДД Дмитрию Бовтунову (за это Бовтунов уже осужден на 3,5 года колонии). Другие обвиняемые — 54-летний дядя Шахина Бахтияр Аббасов, 50-летний отец Шахина Низами Аббасов и друг их семьи Нахид Гусейнов. Следствие считает, что родственники действовали в сговоре и не только покрывали убийцу, но и во время ссоры советовали по телефону, как себя вести, а сами братья постоянно были на связи со старшими. Свои телефоны беглецы потом выбросили по дороге из машины, как признались на допросе.

В итоге троицу поймали спустя два дня в Ростовской области, где они надеялись «пересидеть» в станице у знакомого. Теперь Шахина и Шохрата судят за умышленное убийство, а их родственников — за соучастие и дачу взятки. Сначала они свою вину все отрицали, позже Шахин все же признал ее и в суде извинился перед семьей убитого, но подчеркнул, что наказать надо только его.

«Сторона обвинения расценивает эту позицию как формальное признание вины, сделанное, видимо, чтобы иметь некое смягчающее обстоятельство.... Очевидно, что признания никакого нет. И как минимум отрицается... умысел на совершение убийства», — возражает прокурор на заседании.

Сам Шахин за решеткой заметно нервничает. Особенно, когда в суде в очередной раз проигрывают видео, снятое в день трагедии одним из свидетелей. Слушателям его не видно, однако хорошо слышно, как громко кричит и плачет девушка байкера (уже получившего смертельное ранение).

«У него нож! Тихо, тихо, лежи, не шевелись. Пожалуйста, дыши, только дыши! Кирилл, глаза не закрывай! Пожалуйста, Кирилл, смотри на меня.

Все, скорая приехала, все хорошо будет».

В этот момент Шахин начинает безостановочно трясти одной ногой, затем обеими, водит глазами из стороны в сторону, бесцельно вертит ручку или водит рукой по голове. С нервным тиком он не может справиться и когда прокурор выступает в прениях.

«Я все-таки избегаю эмоций, хотя это сложно в данном уголовном деле. Постараюсь обращаться лишь к фактам... Шахин, не отрицая факта нанесения удара, показал, что это было не что иное, как самооборона... Шахин просто испугался и решил ножом только припугнуть», — пересказывает прокурор позицию защиты.

После чего напоминает, что экспертиза доказала — Ковалеву нанесли рану «с полным погружением клинка». А длина клинка Шахина составляла 90 мм. Это максимальная разрешенная длина лезвия для ножа, который может быть в свободном обороте и не считаться холодным оружием . Ранее азербайджанец утверждал, что использовал нож, который всегда носил с собой для открывания коробок на работе.

«И что же у нас получается? Если верить Аббасову Шахину, он пытается припугнуть Ковалева и, отмахиваясь от него, случайно вонзил нож по самую рукоять в его живот. Да еще с такой силой, что пробил бедренную артерию и вену », — резюмирует гособвинитель. — «Версия «самообороны» удобная, потому что отрицать удар ножом бессмысленно, его видели свидетели, его видел брат Шахина Шохрат, сам момент, когда Шахин выхватил нож и сделал резкое движение в сторону Ковалева, зафиксирован на видео».

Шахин на заседании отказывается отвечать на вопросы и от последнего слова. Так же ведет себя и его брат Шохрат. Прокурор просит посадить первого на 17 лет, второго — на 14 и отправить обоих в колонию строгого режима. Для Исхрана, давшего взятку, обвинение запрашивает 16 лет, а для остальных четверых — по 9,5 года лишения свободы каждому.

Защита пострадавшей стороны полностью поддерживает прокуратуру и акцентирует внимание на том, что дело имеет национальную подоплеку и большое общественное значение (ранее дядя Аббасовых возмущался в суде, что против них «встала вся Россия» и это недопустимый «национализм»).

«Это стереотипы поведения [определенных национальностей], которые в обществе у нас зафиксировались, но они имеют место быть... Если мы сейчас допустим какую-то слабость и адекватно не отреагируем на гибель молодого человека в нашей столице, то нас ждут печальные последствия», — настаивают адвокаты.

«Это вас надо останавливать, а не нас»

Со стороны подсудимых вновь активнее всех дядя Аббасовых. Он заранее готовит свое выступление, периодически делает на листке бумаги пометки ручкой. В отличие от младших родственников, которые общаются в суде только через переводчика, Бахтияр говорит по-русски, хотя и с сильным акцентом.

Смысл его длинного выступления сводится к тому, что прокуратура и защита пострадавших много врут, и скрыть преступление он не пытался. Также мужчина снова обвиняет противников семьи в национализме, и заявляет, что Аббасовым постоянно устраивают «провокации».

«Они по интернету выставляют, якобы мы ведем себя неадекватно.

Мы здесь безвиновны, без доказательства нас посадили, и [это] мы ведем себя неадекватно?

За полтора года нас никто не слышит... Вот этот там защитник нас оскорбляет, называет нас негодяями, говорит, что их надо срок наказывать, чтобы такое преступление больше не продолжалось с нашей стороны... Это вас надо останавливать, а не нас», — возмущается дядя.

Суть своей последней фразы Бахтияр объясняет тем, что надо «остановить» российские следствие и прокуратуру, чтобы они не могли «дальше незаконно закрыть дорогу другому человеку», как это сейчас, по его мнению, происходит с Аббасовыми. При этом дядя отрицает не сам факт убийства, а то, что старшие родственники сговаривались, чтобы скрыть преступление, или влияли на Шахина непосредственно во время трагедии.

Прокуратура придерживается на этот счет совершенно другого мнения: обвинитель указывает, что сразу после убийства родственники провернули «целую спецоперацию», заметая следы.

На речь Бахтияра кто-то в зале реагирует аплодисментами, но судья сразу это пресекает. Кроме того, он выгоняет с заседания нескольких мужчин, которые начали смеяться и обсуждать что-то между собой.

Дядя недоволен и тем, что родители погибшего Ковалева подали к Аббасовым иск на 100 млн руб. По информации СМИ, до этого родственник обвиняемых Рамис Аббасов пытался сам перечислить Ковалевым 500 тыс. руб., но те отказались принимать их.

«На что мне эти деньги потратить? Печенье купить на могилку? Ну верните мне сына, не надо ваших денег», — объясняла прессе мать Ковалева Елена.

Однако позже выяснилось, что из-за стресса она серьезно заболела, перенесла пересадку печени и стала инвалидом. С учетом расходов на лечение, похороны сына и судебные издержки семья сама потребовала компенсацию.

«Без доказательства с меня просят больше 16 млн иск, они просят 100 млн разделить на всех [подсудимых].

Я его сына не видел, я с его сына не разговаривал, я его самого не знал, никогда в жизни я их не знал, этих людей»,

— не согласен Бахтияр (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Защита обвиняемых в свою очередь пространно доказывает то же, о чем говорит дядя. Что семья Шахина не вступала в сговор, и Шохрат хотел разнять драку, а не участвовать в ней. В процессе адвокаты постоянно подводят к тому, что прокуратура неверно трактует доказательства.

«Две трети выступлений защиты посвящено личностям гособвинителей, что мы делаем, что мы предполагаем... В прениях комментировать личности и действия гособвинителей недопустимо, прощу сделать замечание!» — в конце концов не выдерживает прокурор.

В итоге долгое заседание скатывается во взаимные упреки, особенно усердствуют адвокаты с обеих сторон. Уставшие журналисты, поняв, что больше ничего результативного не будет, выходят из зала.

«Закончили уже?» — интересуются судебные приставы, которые в курсе громкого дела. — «Да там же одно и то же по кругу, ничего нового. Вот интересно, когда будет приговор, что решат».

Приговор должны были огласить еще в начале октября, однако адвокаты обвиняемых потребовали по-новому допросить ключевых свидетелей. Теперь процесс наконец подошел к концу. Как ожидается, на следующем заседании в деле об убийстве наконец-то будет поставлена точка.