«Приговор слушал с улыбкой»: суд отправил в колонию мигрантов, зарезавших школьника

Челябинский суд приговорил семерых мигрантов из Таджикистана и их товарища с российским гражданством к срокам от 4,5 до 18 лет колонии за убийство 17-летнего школьника, передает региональный портал 74.ru.
Самое строгое наказание, 18 лет колонии строго режима, получил Шахром Миров, который нанес погибшему смертельный удар ножом. Во время заседания он пожаловался, что не расслышал свой приговор.
«Миров, встаньте. Понятно наказание? — спросил судья. «Даже срок не услышал», — ответил он. Судья повторил, что по совокупности ему назначено 18 лет колонии строгого режима. «А вещи?» — спросил подсудимый. «Суд разъяснения не дает. Решение вам понятно?» «Понятно», — описывает эту сцену 74.ru.
Следующие по тяжести приговоры достались Шахзоду Сатторову и Абдулвахобу Сабурову — 14 лет колонии строго режима каждому.
«Сабуров про свои 14 лет строгого режима слушал с улыбкой. «Ну, понятно», – смирился Сабуров и сел на скамью», — отметил корреспондент kp.ru.
Далее 9,5 года колонии общего режима — Тоир Джалилов. Вместе с предыдущими двумя всех четверых признали виновными в убийстве группой лиц и хулиганстве.
Еще четверых сообщников осудили за хулиганство. Наказание между ними распределили так: Нажмиддина Имомова и Ислома Ахмадова приговорили к 5,5 года колонии общего режима, Заира Джалилова — к пяти годам общего и Хуршеда Одинаева — к 4,5 года колонии общего режима.
Суд учел смягчающие обстоятельства, а именно, что все подсудимые частично признали вину. У Сабурова также есть заболевания, а у Имомова трое малолетних детей. Джалиловы и Одинаев были несовершеннолетними на момент совершения преступления.
«Суд учел условия их жизни и воспитания, уровень психического развития, их внушаемость, влияние, оказанное на них старшими по возрасту», — прокомментировала пресс-служба суда.
Никаких отягчающих обстоятельств суд не выявил. Помимо лишения свободы, в пользу родственников погибшего с Мирова, Тоира Джалилова, Сабурова и Сатторова взыскали в качестве компенсации морального вреда по 1 млн 250 тыс. руб. с каждого.
Из всех осужденных только у Одинаева есть российское гражданство, он родился в Курганской области. Остальные семеро — граждане Таджикистана. По делу проходят еще двое подозреваемых из Таджикистана, они смогли сбежать, объявлены в федеральный розыск. Все обвиненные плохо говорят по-русски и просили в суде переводчика, при этом братья Джалиловы учились в челябинском колледже по специальности «правоохранительная деятельность».
Перепутали с другим бритым русским: за что убили школьника
Трагедия произошла весной 2023 года. Конфликт начался с того, что кто-то создал в интернете фейковый аккаунт Заира Джалилова и стал троллить его, «оскорблять мать». Тот разозлился и пожаловался братьям, близнецу и старшему родственнику Мирову. Они решили найти обидчика, назначали несколько «стрелок», но ни одной не состоялось. В итоге они приехали в местный компьютерный клуб Colizeum в ТРК Челябинска «Космос» и там стали ругаться с русским парнем, которого посчитали виновным. Друзья последнего говорят, что он был ни при чем, его просто перепутали с другим человеком.
»Показывали фото, на котором был незнакомый мне человек. Говорили, что это мой друг, а из сходств только прическа — оба лысые. Говорят, «все, капец вашему другу», -- вспоминал в суде один из участников конфликта.
Парень из компьютерного клуба позвонил товарищам и пожаловался, что его «прессуют в ТРК «Космос» какие-то нерусские». Друзья приехали на помощь и встретились с таджиками. Объясниться не получилось, мигранты начали драку, после которой стороны договорились встретиться еще раз на парковке у «Космоса». Но там они устроили ловушку: на парковке уже дежурили несколько машин с «нерусскими взрослыми людьми».
«Попытались поговорить — не получилось, на нас быстро начали орать. Потом выбежала еще одна группа людей. Увидели, что кто-то из них с ножом. У нас ничего не было. Против ножа прыгать — нафиг надо, мы убежали», — пояснял в суде один из компании русских.
Среди друзей изначального пострадавшего оказался погибший одиннадцатиклассник Игорь. Вместе со всеми он пришел на встречу, а когда все убегали, отстал. Его догнал Миров.
«Миров схватил потерпевшего за одежду, развернул и неустановленным ножом нанес не менее двух ударов по туловищу потерпевшего... Уже раненого парня нелюди безжалостно били палками и руками по голове и телу... Потом они бросили мальчишку одного и убежали, не вызывая скорую. Парень умер на месте», -- обращает внимание «Комсомольская правда» со ссылкой на материалы дела.
Скалили зубы и выгоняли журналистов: как вели себя мигранты в суде
В начале судебных заседаний подозреваемые вызывающе держались перед журналистами, несмотря на тяжесть предъявленных им обвинений. Улыбались, шумели, запрещали снимать родственников, сидящих в зале, словами «а ты че сфоткать решил, на каком основании».
«На заседании никто не раскаялся, зато обвиняемые прятались от камер, просили удалить журналистов и иногда скалили зубы... Когда судья покинул зал заседания, подсудимые повеселели — начали улыбаться, кричать на журналистов и над чем-то смеяться. Один из Джалиловых вытащил руку из клетки и поднял указательный палец вверх», — описывала «Комсомольская правда».
Некоторые жаловались, что «уже год сидят в СИЗО», подчеркивали, что «никого не избивали и не убивали». «Прошу меня депортировать или освободить», — просил Заир Джалилов, чья фейковая страничка стала поводом для всей истории.
Зарезавший школьника Миров слушал свое обвинение с улыбкой. Вместе с Джалиловыми они приходили на заседания в черных футболках с написанным арабской вязью словом «сабр», что в исламе означает терпение при исполнении религиозных обязанностей, воздержании от запретного. Также трое братьев отрастили густые бороды. Позже, при развитии дела, обвиняемые стали вести себя сдержаннее.
«Улыбка сошла с их лиц. Кажется, все подсудимые повзрослели», — писала kp.ru.