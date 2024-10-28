«Приговор слушал с улыбкой»: суд отправил в колонию мигрантов, зарезавших школьника Суд дал 76 лет колонии мигрантам, устроившим у ТРК расправу над челябинцем

Восемь человек в Челябинской области приговорили к заключению в колонии от 4,5 до 18 лет за убийство одиннадцатиклассника. Погибший попался им под руку, когда пришел на «стрелку» поддержать товарища, которого «прессовали нерусские». Школьника зарезали ножом и забили палками.

Челябинский суд приговорил семерых мигрантов из Таджикистана и их товарища с российским гражданством к срокам от 4,5 до 18 лет колонии за убийство 17-летнего школьника, передает региональный портал 74.ru.

Самое строгое наказание, 18 лет колонии строго режима , получил Шахром Миров, который нанес погибшему смертельный удар ножом. Во время заседания он пожаловался, что не расслышал свой приговор.

«Миров, встаньте. Понятно наказание? — спросил судья. «Даже срок не услышал», — ответил он. Судья повторил, что по совокупности ему назначено 18 лет колонии строгого режима. «А вещи?» — спросил подсудимый. «Суд разъяснения не дает. Решение вам понятно?» «Понятно», — описывает эту сцену 74.ru.

Следующие по тяжести приговоры достались Шахзоду Сатторову и Абдулвахобу Сабурову — 14 лет колонии строго режима каждому.

«Сабуров про свои 14 лет строгого режима слушал с улыбкой. «Ну, понятно», – смирился Сабуров и сел на скамью», — отметил корреспондент kp.ru.

Далее 9,5 года колонии общего режима — Тоир Джалилов. Вместе с предыдущими двумя всех четверых признали виновными в убийстве группой лиц и хулиганстве .

Еще четверых сообщников осудили за хулиганство . Наказание между ними распределили так: Нажмиддина Имомова и Ислома Ахмадова приговорили к 5,5 года колонии общего режима, Заира Джалилова — к пяти годам общего и Хуршеда Одинаева — к 4,5 года колонии общего режима.

Суд учел смягчающие обстоятельства, а именно, что все подсудимые частично признали вину . У Сабурова также есть заболевания, а у Имомова трое малолетних детей. Джалиловы и Одинаев были несовершеннолетними на момент совершения преступления.

«Суд учел условия их жизни и воспитания, уровень психического развития, их внушаемость, влияние, оказанное на них старшими по возрасту», — прокомментировала пресс-служба суда.

Никаких отягчающих обстоятельств суд не выявил. Помимо лишения свободы, в пользу родственников погибшего с Мирова, Тоира Джалилова, Сабурова и Сатторова взыскали в качестве компенсации морального вреда по 1 млн 250 тыс. руб. с каждого .

Из всех осужденных только у Одинаева есть российское гражданство, он родился в Курганской области. Остальные семеро — граждане Таджикистана. По делу проходят еще двое подозреваемых из Таджикистана, они смогли сбежать , объявлены в федеральный розыск. Все обвиненные плохо говорят по-русски и просили в суде переводчика, при этом братья Джалиловы учились в челябинском колледже по специальности «правоохранительная деятельность» .

Перепутали с другим бритым русским: за что убили школьника

Трагедия произошла весной 2023 года. Конфликт начался с того, что кто-то создал в интернете фейковый аккаунт Заира Джалилова и стал троллить его, «оскорблять мать». Тот разозлился и пожаловался братьям, близнецу и старшему родственнику Мирову. Они решили найти обидчика, назначали несколько «стрелок», но ни одной не состоялось. В итоге они приехали в местный компьютерный клуб Colizeum в ТРК Челябинска «Космос» и там стали ругаться с русским парнем, которого посчитали виновным. Друзья последнего говорят, что он был ни при чем, его просто перепутали с другим человеком .

»Показывали фото, на котором был незнакомый мне человек. Говорили, что это мой друг, а из сходств только прическа — оба лысые. Говорят, «все, капец вашему другу», -- вспоминал в суде один из участников конфликта.

Парень из компьютерного клуба позвонил товарищам и пожаловался, что его «прессуют в ТРК «Космос» какие-то нерусские». Друзья приехали на помощь и встретились с таджиками. Объясниться не получилось, мигранты начали драку, после которой стороны договорились встретиться еще раз на парковке у «Космоса». Но там они устроили ловушку: на парковке уже дежурили несколько машин с «нерусскими взрослыми людьми».

«Попытались поговорить — не получилось, на нас быстро начали орать. Потом выбежала еще одна группа людей. Увидели, что кто-то из них с ножом. У нас ничего не было. Против ножа прыгать — нафиг надо, мы убежали», — пояснял в суде один из компании русских.

Среди друзей изначального пострадавшего оказался погибший одиннадцатиклассник Игорь. Вместе со всеми он пришел на встречу, а когда все убегали, отстал. Его догнал Миров.

«Миров схватил потерпевшего за одежду, развернул и неустановленным ножом нанес не менее двух ударов по туловищу потерпевшего... Уже раненого парня нелюди безжалостно били палками и руками по голове и телу... Потом они бросили мальчишку одного и убежали, не вызывая скорую. Парень умер на месте», -- обращает внимание «Комсомольская правда» со ссылкой на материалы дела.

Скалили зубы и выгоняли журналистов: как вели себя мигранты в суде

В начале судебных заседаний подозреваемые вызывающе держались перед журналистами, несмотря на тяжесть предъявленных им обвинений. Улыбались, шумели, запрещали снимать родственников, сидящих в зале, словами «а ты че сфоткать решил, на каком основании».

«На заседании никто не раскаялся, зато обвиняемые прятались от камер, просили удалить журналистов и иногда скалили зубы... Когда судья покинул зал заседания, подсудимые повеселели — начали улыбаться, кричать на журналистов и над чем-то смеяться. Один из Джалиловых вытащил руку из клетки и поднял указательный палец вверх», — описывала «Комсомольская правда».

Некоторые жаловались, что «уже год сидят в СИЗО», подчеркивали, что «никого не избивали и не убивали». «Прошу меня депортировать или освободить», — просил Заир Джалилов, чья фейковая страничка стала поводом для всей истории.

Зарезавший школьника Миров слушал свое обвинение с улыбкой. Вместе с Джалиловыми они приходили на заседания в черных футболках с написанным арабской вязью словом «сабр», что в исламе означает терпение при исполнении религиозных обязанностей, воздержании от запретного. Также трое братьев отрастили густые бороды. Позже, при развитии дела, обвиняемые стали вести себя сдержаннее.

«Улыбка сошла с их лиц. Кажется, все подсудимые повзрослели», — писала kp.ru.