«Муслимам без вредных привычек»: в России запретили сдавать жилье только для мусульман

В Москве суд признал незаконными объявления об аренде только для мусульман

Столичный суд признал незаконными объявления о сдаче жилья только для мусульман из-за дискриминации по религиозному признаку. Такие объявления прокуратура обнаружила в Telegram-каналах. В России уже признавали незаконными публикации со словами «только славянам» и «цыганам не звонить» как при сдаче жилья, так и при размещении вакансий. В прошлом году такие объявления решили квалифицировать как пропаганду экстремизма.

Савеловский суд Москвы признал незаконными объявления о сдаче жилья только мусульманам, сообщил ТАСС со ссылкой на текст решения.

«Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет по электронным адресам [ссылки на объявления] информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение подлежит немедленному исполнению», — сказано в документе.

В ходе суда выяснилось, что в открытом Telegram-канале по сдаче жилья разместили два объявления исключительно для мусульман. В первом сдавали однокомнатную квартиру у метро «Щелковская», во втором — дом в деревне Дроздово Московской области. С объявлениями мог ознакомиться любой желающий, у которого есть доступ в интернет.

Посты обнаружили сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга соцсетей. Они посчитали, что подобные объявления — дискриминация по религиозному признаку. Прокуратура потребовала заблокировать объявления и признать содержащуюся в них информацию запрещенной. Суд удовлетворил требования.

По данным «Осторожно, новости», в марте некий Тимур выложил объявление о поиске шестерых соседей, но только «муслимов без вредных привычек». Цена аренды за одно место составила 11 тысяч рублей в месяц. Объявление оставалось в открытом доступе как минимум до августа.

Пошли против гуманизма

Зампред Духовного управления мусульман РФ по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов в беседе с РИА Новости говорил, что объявления «только для мусульман» противоречат не только российским законам, но и основам традиционных духовных ценностей:

«Любые формы дискриминации — будь то по национальному, религиозному или иному признаку — противоречат не только российскому законодательству, но и основам нравственности, гуманизма и традиционных духовных ценностей. Недопустимо такое».

По словам Аббясова, разделение на «своих» и «чужих» введет к разрушению общественной гармонии. Он призвал россиян проявить мудрость и уважение при формировании публичных объявлений, особенно в сфере аренды и трудоустройства.

Адвокат Мурат Султанов объяснил, что публично искать арендатора — представителя конкретной религии некорректно. Тем более собственник может принять решение по сдаче имущества тому или иному человеку в индивидуальном порядке.

В конце августа Савеловский районный суд города Москвы также запретил распространять объявления о съеме жилья, которые каким-либо образом ограничивают по национальному и религиозному признакам. Чаще всего подобные объявления содержат фразы «только для славян», «только для мусульман», «цыганам не звонить».

Никулинский районный суд Москвы ранее запретил объявление, в котором искали домработницу-славянку. Аналогичные решения выносили столичные районные суды Дорогомиловский и Солнцевский.

В апреле суды рассматривали похожие истории, но с объявлениями о вакансиях. Так, запрещенной признали публикацию в социальной сети «ВКонтакте» о поиске строителей-славян. Запретили и объявление на сайте кастингов, где для съемок в рекламе искали мужчину славянской внешности. Более того, еще в январе 2024 года столичный суд признал квалифицировать объявления с вакансиями только для славян как пропаганду экстремизма .

В 2021 году «Циан» поставил ограничение на размещение объявлений о сдаче жилья только для славян, на что от пользователей посыпалась критика. Тогдашний гендиректор Максим Мельников объяснил, что собственники все равно имеют возможность сдать жилье именно тому человеку, который кажется для них более подходящим. При этом ограничения помогут уравнять права и сделать рынок «чуть более цивилизованным в долгосрочной перспективе»:

«С нашей точки зрения, они [люди с неславянской внешностью] не получают лучшего сервиса и от нас, и от рынка. Я бы точно не хотел, чтоб эти люди ощущали себя вторым сортом. Иначе мы скатимся к прошлым векам, к дискриминации по расе или по национальности».