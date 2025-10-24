26 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

26 октября в России отмечают День автомобилиста, поздравления принимают водители, механики, инженеры. В мире празднуют День приятных неожиданностей — принято говорить друг другу комплименты и делать сюрпризы. Православная церковь вспоминает Иверскую икону Божией матери. На Руси ей молились о защите дома от пожара, благополучии и хорошем урожае. Какие еще праздники и памятные даты отмечают 26 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 26 октября

День автомобилиста в России

Этот праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. Он был установлен указом президента в 2012 году, но его история началась еще в 1970-е годы в СССР.

Сейчас праздник официально называется Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. В этот день поздравляют профессиональных водителей всех категорий, сотрудников автосервисов и автопредприятий, руководителей транспортных компаний, диспетчеров, инструкторов автошкол и других специалистов, чья деятельность связана с транспортом.

День банкротства в России

Неофициальная дата напоминает о дне подписания закона «О несостоятельности (банкротстве)» в 2002 году. В этот день специалисты финансовой сферы, юристы стараются привлечь общественное внимание к проблемам банкротства и финансовой грамотности населения.

При этом важно не просто напоминать людям об их долгах, а проинформировать их о том, что банкротство — легальная система защиты в сложной ситуации. Порой человеку, столкнувшимся с банкротством, нужна не только правовая, но и психологическая помощь.

Международный день тещи

Праздник родился в США в 1930-х как шутка. Редактор газеты Джин Хоум заявил, что считает тещу своей второй матерью и призвал отмечать праздник в честь тещи наравне с Днем матери. Идея пришлась по душе американцам, и они начали поздравлять тещ весной. Позже традиция распространилась по всему миру, и праздник был перенесен на последнее воскресенье октября.

В России он имеет скорее шуточный характер. В культуре сформировался стереотип тещи, которая «пилит» зятя и всячески ему пакостит. Хотя на самом деле многие женщины относятся с любовью к мужьям дочерей. Поэтому, отмечая праздник, обязательно купите букет для тещи и приятный подарок. Так вы обретете в ее лице поддержку.

Что подарить женщине: идеи подарков на день рождения, годовщину свадьбы и другие праздники Выбрать подарок любимой женщине — задача со звездочкой. И особенно — если она заранее не озвучила... 16 марта 17:04

День приятных неожиданностей

Добрый и позитивный праздник ежегодно обретает все больше сторонников. Его главная цель — побудить людей спонтанно сделать что-то приятное окружающим. Можно одарить коллегу комплиментом и маленьким сувениром, принести завтрак в постель своей половине, угостить шоколадкой прохожего или предложить родственникам провести время вместе. Вот увидите, радость от сюрприза скрасит день и им, и вам! И помните: положительные эмоции нужны не только в холодный осенний день, поэтому решайтесь на спонтанную доброту чаще.

close Yamatatsu/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 26 октября в других странах

Национальный день республики — Австрия. Дата утверждена в память о выводе иностранных войск с территории Австрии и провозглашении ее нейтралитета в 1955 году. В этот день в Вене проходит праздник с военным парадом и выставкой техники. А здания австрийского парламента и федеральной канцелярии открыты для всех желающих.

Праздник каштана — Франция. Хоть каштановое дерево пришло в Европу с Востока, французы считают каштан национальным символом. Когда-то каштан был главным источником пищи для бедных: из него делали муку, а плоды жарили. Традиция сохранилась по сей день, одно отличие — теперь каштаны едят все, независимо от статуса. В праздник на улицах Франции появляются многочисленные жаровни для орехов, а в ресторанах готовят блюда с каштаном.

День святого Димитрия — Греция. Святого Димитрия Солунского почитают во многих странах, но именно в Греции в его честь проводят большой праздник. В Салониках устраивают шумный карнавал с музыкой и танцами. Актеры показывают представления о жизни святого Димитрия. На улицах города виноделы угощают напитком всех участников торжества.

Религиозные праздники 26 октября

Память Иверской иконы Божией Матери

По преданию Иверская икона была написана евангелистом Лукой. В IX веке она принадлежала благочестивой вдове, которая жила возле Никеи. Во время правления императора Феофила иконоборцы пришли к ней в дом и ударили по иконе копьем. Из образа потекла кровь, и вдова пообещала воинам деньги в обмен на то, что они до утра не будут трогать икону. Те согласились, а ночью женщина тайно опустила икону в море. Образ приплыл к Афону, где его нашли местные иноки. Одному из них, Гавриилу Грузину, во сне явилась Богородица и повелела укрыть образ у храма. Он был поставлен над воротами монастыря.

close Wikimedia Commons

Следующие годы Иверская икона Божией Матери находилась на Афоне и славилась чудесами. Слухи об этом образе дошли до России, и тогда патриарх Никон попросил архимандрита Иверского Афонского монастыря прислать копию чудотворной иконы. Тогда инок Иамвлих написал икону, и в 1648 году ее доставили в Москву. Именно это событие вспоминают сегодня верующие.

26 октября Русская православная церковь чтит память: • святых отцов VII Вселенского собора;

• священномучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилу, диакона, мучеников Агафодора и Агафоники;

• преподобного Вениамина Печерского;

• священномученика Вениамина, диакона;

• преподобного Никиту Исповедника;

• святителя Мелетия, патриарха Александриийского.



Также это день празднования в честь Иконы Богородицы Одигитрии Седмиезерной.

Народные праздники и приметы 26 октября

Иверская

На Руси в этот день отмечали праздник в честь особо почитаемой Иверской иконы Божией Матери. Крестьяне молились Иверской иконе о разрешении конфликтов, утешении, избавлении от неурядиц, о защите от пожара и о плодородии.

На Иверскую было принято устраивать банный день. Наши предки старались задобрить банника — духа, который, согласно поверьям, жил за каменкой в бане. Покидая парную, люди оставляли баннику подношения — мочалку, веник, мыло.

Считалось, что хорошенько попарившись, человек исцелит и тело, и душу. У кого не было бани, ходили париться к соседям. К банному дню заранее готовили отвары из целебных трав. Обязательным ритуалом было попить чай с травами дома, чтобы укрепить здоровье перед наступающей зимой.

Приметы

Утром на деревьях белый иней — будут осадки.

В этот день нельзя выходить из дома налегке, можно легко подхватить простуду.

Кошка села у окна — к хорошей погоде.

В банный день нельзя оставлять открытыми двери и окна.

Из бани нельзя выходить лицом вперед, иначе в спину прилетит уголек от нечистых сил.

Какие исторические события произошли 26 октября

1824 год — в Москве официально открылся Малый театр.



— в Москве официально открылся Малый театр. 1861 год — немецкий физик Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефоном.



— немецкий физик Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефоном. 1864 год — российский изобретатель, пионер авиации Николай Телешов получил во Франции и Англии патент на проект первого пассажирского самолета с паровым двигателем и воздушным винтом.



— российский изобретатель, пионер авиации Николай Телешов получил во Франции и Англии патент на проект первого пассажирского самолета с паровым двигателем и воздушным винтом. 1892 год — на воду спущен корабль норвежского полярного исследователя Ф. Нансена «Фрам», на нем были совершены три экспедиции к Северному и Южному полюсам.



— на воду спущен корабль норвежского полярного исследователя Ф. Нансена «Фрам», на нем были совершены три экспедиции к Северному и Южному полюсам. 1898 год — Московский Художественный общедоступный театр открылся спектаклем «Царь Федор Иоаннович» по пьесе А. Толстого. Впоследствии его назвали МХАТом.



— Московский Художественный общедоступный театр открылся спектаклем «Царь Федор Иоаннович» по пьесе А. Толстого. Впоследствии его назвали МХАТом. 1905 год — делегаты от стачечных комитетов создали в Санкт-Петербурге первый Совет рабочих депутатов.



— делегаты от стачечных комитетов создали в Санкт-Петербурге первый Совет рабочих депутатов. 1938 год — американская химическая корпорация DuPont представила новый синтетический материал — нейлон.



— американская химическая корпорация DuPont представила новый синтетический материал — нейлон. 1956 год — создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).



— создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 1962 год — Никита Хрущев и Джон Кеннеди достигли соглашения о возврате советских кораблей, направлявшихся на Кубу с ракетами. Это стало развязкой Карибского кризиса.

Хрущев «сдрейфил»? Почему СССР согласился убрать ядерные ракеты с Кубы Карибский кризис стал пиком напряженности Холодной войны. СССР тайно разместил ядерные ракеты на Кубе, но... 28 октября 12:10

1965 год — в Букингемском дворце участников группы The Beatles наградили орденами Британской империи.



— в Букингемском дворце участников группы The Beatles наградили орденами Британской империи. 1978 год — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила об искоренении вируса оспы.



— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила об искоренении вируса оспы. 1979 год — президент Южной Кореи Пак Чон Хи застрелен главой местного ЦРУ.

«Откуда у вас деньги на бриллианты?» За что убили отца корейского экономического чуда Направляя страну железной рукой, не гнушаясь использовать опыт Советского Союза, этот генерал-политик смог... 26 октября 18:00

close Тело президентского охранника Ча Чжи Чхоля после убийства, 26 октября 1979 года AP

1984 год — состоялась премьера боевика Джеймса Кэмерона «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером.



— состоялась премьера боевика Джеймса Кэмерона «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером. 1999 год — по инициативе премьер-министра Тони Блэра британская палата лордов проголосовала за отмену права наследования кресла лорда, прервав 800-летнюю традицию.



— по инициативе премьер-министра Тони Блэра британская палата лордов проголосовала за отмену права наследования кресла лорда, прервав 800-летнюю традицию. 2002 год — спецназ штурмовал театральный центр на Дубровке, где террористы удерживали работников, актеров и зрителей мюзикла «Норд-Ост». В теракте погибло более 130 человек, включая детей.

close Военнослужащие около Театрального центра на Дубровке в Москве, 26 октября 2002 года Олег Ласточкин/РИА Новости

Дни рождения и юбилеи 26 октября

В 1750 году родился князь Николай Юсупов — русский дипломат, коллекционер и меценат, создатель богатейшего художественного собрания.



— русский дипломат, коллекционер и меценат, создатель богатейшего художественного собрания. В 1842 году родился Василий Верещагин — русский художник-баталист, автор картин «Апофеоз войны», «Двери Тамерлана».



— русский художник-баталист, автор картин «Апофеоз войны», «Двери Тамерлана». В 1880 году родился Дмитрий Карбышев — русский советский инженер-фортификатор, генерал-лейтенант, активный руководитель лагерного движения сопротивления в немецких концлагерях, Герой Советского Союза.

Замучен нацистами: как погиб генерал Карбышев 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен трагически погиб советский генерал Дмитрий... 18 февраля 11:07

В 1880 году родился Андрей Белый (настоящее имя Борис Бугаев) — писатель и поэт, автор романа «Петербург».



(настоящее имя Борис Бугаев) — писатель и поэт, автор романа «Петербург». В 1904 году родился Борис Хайкин — советский дирижер и педагог, народный артист СССР, дирижер Большого театра.



— советский дирижер и педагог, народный артист СССР, дирижер Большого театра. В 1913 году родился Чарлз Дэйли Барнет — американский джазовый саксофонист и дирижер.



— американский джазовый саксофонист и дирижер. В 1925 году родился Владимир Железников — детский писатель, автор произведений «Каждый мечтает о собаке», «Чучело».



— детский писатель, автор произведений «Каждый мечтает о собаке», «Чучело». В 1931 году родился Игорь Масленников — кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР. Известность ему принесли телефильмы про Шерлока Холмса и доктора Ватсона и трилогия «Зимняя вишня».

Кто отмечает день рождения

78 лет исполняется Хиллари Клинтон — американскому сенатору, супруге 42-го президента США Билла Клинтона.

close Aaron Schwartz/Global Look Press