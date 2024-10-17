День автомобилиста в России: когда и как отмечают этот праздник День автомобилиста в России: история и традиции праздника

День автомобилиста — праздник всех, кто связан с миром автотранспорта. Он объединяет людей, для которых машина стала не только средством передвижения, но и образом жизни. Об истории праздника, его традициях и интересных фактах — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День автомобилиста

День автомобилиста в России отмечают в последнее воскресенье октября. Это профессиональный праздник всех, кто связан с автомобильным транспортом: водителей, механиков и других работников автотранспортной отрасли. Полное название праздника — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

27 октября отмечается День автомобилиста в России в 2024 году

С праздником принято поздравлять в первую очередь профессиональных водителей грузового и пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев, такси и т.д.). Кроме них, поздравления принимают и другие работники транспортной отрасли — от инженеров-конструкторов до специалистов по сервисному обслуживанию. День автомобилиста — символ признания их заслуг. С развитием технологий и усложнением логистики роль машин лишь возросла, сегодня они стали неотъемлемой частью жизни большинства людей. Специалисты автомобильной сферы вносят значительный вклад в экономику, обеспечивая перевозку людей и товаров и развивая транспортную инфраструктуру.

История праздника

День работников автотранспорта учредили в 1976 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Тогда было принято поздравлять механиков, инженеров, конструкторов, специалистов по обслуживанию транспортных средств, а также работников, занимавшихся организацией движения и логистикой. В советские времена праздник тоже всегда выпадал на выходной день — последнее воскресенье октября.

После распада Советского Союза традиция отмечать День автомобилиста сохранилась, но в 1996 году праздник объединили с Днем дорожника и начали отмечать 27 октября. В 2000-м президент России подписал указ о разделении праздников: с тех пор работники дорожного хозяйства отмечают свой день в третье воскресенье октября, а автомобилистам вернули привычное четвертое.

Последние формальные перемены произошли в 2012 году, когда глава государства утвердил указ «О Дне работника автомобильного и городского пассажирского транспорта». Однако, несмотря на все изменения, люди по-прежнему называют этот праздник так же, как и почти полвека назад — День автомобилиста.

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Традиции в День автомобилиста

Праздничные мероприятия в День автомобилиста, как правило, устраивают в городах, где расположены ключевые автомобильные заводы и предприятия по производству транспортных средств и их комплектующих. Среди них: Москва, Нижний Новгород, Курган, Ульяновск, Тольятти, Ижевск.

В этот день проводят конкурсы профессионального мастерства, выставки автомобильной техники, автогонки и показательные выступления. Некоторые компании и автопарки устраивают корпоративы для своих сотрудников.

Кроме того, профессиональный праздник — это повод собраться с коллегами в неформальной обстановке, обсудить новости автопрома и похвастаться рабочими достижениями.

Что подарить автомобилисту

Например, можно подарить автомобильные аксессуары, такие как видеорегистратор или держатель для смартфона. Практичные подарки, такие как чехлы на сиденья, автомобильный пылесос или компрессор для накачки шин, помогут поддерживать автомобиль в порядке. Для комфортных поездок подойдут массажная накидка на сиденье или термокружка, а стильный набор для ухода за автомобилем порадует тех, кто заботится о внешнем виде своего транспорта.

Технологические новинки — парковочные сенсоры или OBD-сканер для диагностики автомобиля — добавят современные функции транспортному средству, а компактный автомобильный холодильник станет удобным для дальних поездок. Также можно рассмотреть подарочные сертификаты на профессиональную мойку автомобиля или курс экстремального вождения для тех, кто хочет улучшить свои навыки. Любители необычных и оригинальных подарков оценят персонализированные номерные знаки.

Интересные факты об автомобилях

Первый в истории автомобиль был трехколесным. Его создал Карл Бенц в 1885 году. Benz Patent-Motorwagen с двигателем внутреннего сгорания был запатентован в 1886 году и считается первым в мире настоящим автомобилем.

Первую дальнюю поездку на автомобиле совершила женщина. Супруга Карла Бенца, Берта Бенц, в 1888 году проехала около 106 километров от Мангейма до Пфорцхайма на автомобиле своего мужа. Это первая междугородняя поездка на авто в истории, а Берта Бенц — первая в истории женщина-водитель. Причем в путешествие она отправилась втайне от мужа.

Рекорд скорости на автомобиле — 1227,99 км/ч. Его установил британский пилот Энди Грин в 1997 году на автомобиле Thrust SSC, оснащенном двумя реактивными двигателями. Он же впервые преодолел звуковой барьер на земле.

Самый продаваемый автомобиль в мире — японский. Toyota Corolla — самая популярная машина в истории. С момента своего появления в 1966 году и до сегодняшнего дня продано более 50 млн экземпляров этой модели по всему миру.

Самый популярный цвет автомобилей — белый. Второе место занимает черный цвет.